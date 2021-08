「化石燃料敲響喪鐘！」氣候變遷報告出爐　UN秘書長曝最後防線

▲聯合國秘書長古特瑞斯8日表示,最新公布的氣候變遷報告震撼彈,必須成為煤炭、石油、天然氣等的「喪鐘」,警告化石燃料正在摧毀地球。(示意圖/達志影像/美聯社)

文/中央社巴黎9日綜合外電報導

聯合國(UN)秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)9日表示,最新公布的氣候變遷報告震撼彈,必須成為煤炭、石油、天然氣等的「喪鐘」,警告化石燃料正在摧毀地球。

「政府間氣候變遷問題小組」( Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC )在9日公布的報告中表示,「巴黎協定」(Paris Agreement)設定目標,要使全球升溫限制在攝氏1.5度以內,但這項目標大約在2030年左右就會被打破,比「 政府間氣候變遷問題小組」在3年前推估的要快上10年。

法新社報導,古特瑞斯表示,「政府間氣候變遷問題小組」這份評估報告是「人類的紅色代碼(緊急警報)」。

他在聲明中表示:「這份報告必須是煤炭和化石燃料的喪鐘,在它們還沒有毀滅我們的星球之前。」

「各國也必須終結所有新化石燃料的探勘與生產,並把化石燃料補貼轉換成再生能源。」

