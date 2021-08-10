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「化石燃料敲響喪鐘！」氣候變遷報告出爐　UN秘書長曝最後防線

▲▼巴黎協定,法國。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國秘書長古特瑞斯8日表示，最新公布的氣候變遷報告震撼彈，必須成為煤炭、石油、天然氣等的「喪鐘」，警告化石燃料正在摧毀地球。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎9日綜合外電報導

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9日表示，最新公布的氣候變遷報告震撼彈，必須成為煤炭、石油、天然氣等的「喪鐘」，警告化石燃料正在摧毀地球。

「政府間氣候變遷問題小組」（ Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC ）在9日公布的報告中表示，「巴黎協定」（Paris Agreement）設定目標，要使全球升溫限制在攝氏1.5度以內，但這項目標大約在2030年左右就會被打破，比「 政府間氣候變遷問題小組」在3年前推估的要快上10年。

法新社報導，古特瑞斯表示，「政府間氣候變遷問題小組」這份評估報告是「人類的紅色代碼（緊急警報）」。

他在聲明中表示：「這份報告必須是煤炭和化石燃料的喪鐘，在它們還沒有毀滅我們的星球之前。」

「各國也必須終結所有新化石燃料的探勘與生產，並把化石燃料補貼轉換成再生能源。」

古特瑞斯對推動全球經濟的石化工業發出至今最嚴厲指控，他表示，能源產業必須採取「立即行動」，實施減碳。

他表示：「警鐘正在震耳欲聾作響，證據無可辯駁：化石燃料燃燒時排放的溫室氣體，以及對森林的砍伐正在讓我們的星球窒息，讓數十億人的性命陷入立即危險。」

古特瑞斯表示，若要守住1.5度升溫目標，就不能建造任何新煤炭廠，而且燃燒煤炭衍生的所有能源，都必須在2040年之前把來源轉為再生能源。

大氣中的二氧化碳濃度目前是至少200萬年以來的最高濃度，甲烷與一氧化二氮同樣是80萬年以來最高濃度。

儘管受到疫情影響，去年的碳污染破紀錄大幅下降，但「政府間氣候變遷問題小組」發現，溫室氣體累積量「檢測不出有減少」。

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