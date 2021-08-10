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美國運動員閉幕式「一個舉動」　日本人看到氣炸了！

▲▼東京奧運閉幕典禮。（圖／路透）

▲東京奧運8日舉行閉幕典禮。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

東京奧運8日正式畫下句點，美國可說是本屆奪牌數量最大贏家，獲得了39金41銀33銅共113枚獎牌的成績。但美國代表隊有運動員在當晚閉幕式現場的一個舉動被當地媒體拍下，讓許多日本人一看氣炸了。

有日本網友轉推「時事通信社」的報導，從畫面可以看到有2名美國代表隊員直接在閉幕式現場沒戴口罩，直接抽起雪茄。時事通信社的報導則以「無菸的東京奧運會閉幕式，用雪茄放鬆？」為標題，內容還指出，來自各國的運動員在晚上8點的閉幕式上，進入了像東京公園一樣的草地，官方的目的是要營造給運動員輕鬆的氛圍，但有運動員直接在現場吞雲吐霧被鏡頭捕捉到。

▲美國運動員閉幕式抽菸。（圖／記者曾羿翔攝）

▲美國運動員在閉幕式現場直接抽雪茄。（圖／路透社）

消息與照片一出，讓不少日本網友怒留言回應，「如果您是運動員，請遵守規則」、「看了很失望」、「不守規定應該要被取消資格」、「美國是一個自由的國家」、「美國被譽為世界第一體育強國，這是真面目？」事實上，近幾屆的奧運中，國際奧委會都倡導「無菸奧運」，東奧早已宣布場地內禁止吸菸的政策，期望打造友善環境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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