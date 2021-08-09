「龍根塞鎖頭」拔不出！38歲男搞丟鑰匙忍2週痛爆　GG恐永久變形

▲該名男子沒有女友，與母親同住。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷一名38歲男子因為疫情關係，待在家的時間變長，無聊的他居然把自己的陰莖塞入鎖頭，不料卻弄丟鑰匙，下體就這樣卡住拔不出來。然而他起初並未向外界求助，在默默忍了2週直到感染後，忍不住痛楚的他才向母親吐露實情，最終就醫。據悉，因為他沒有在第一時間進行處理，他的陰莖如今難以恢復原狀，可能會永久變形。

綜合The Thaiger等泰媒報導，這名男子並沒有女友，喜歡把陰莖穿過小小的洞，也因為新冠疫情的關係，所以不得不經常待在家中，沒想到無聊的他就把陰莖塞進鎖頭。

然而這一切在鎖頭鑰匙搞丟之後變糟，他起初想試著靠自己打開，但最終沒有成功，這也讓陰莖部位開始腫脹，導致感染，伴隨而來的疼痛讓他難以忍受，最終向母親求助。他的母親也試圖幫他拆掉陰莖上的鎖頭，但同樣失敗收場，只好聯絡緊急服務機構協助。

只不過男子的狀況比想像中還要糟糕，救援人員決定直接把他送到醫院，醫護人員利用電動切割器具，花費30多分鐘才把鎖頭切開。但據了解，因為他沒有在第一時間接受處置，他的陰莖可能會永久變形。救援人員表示，假若男子的陰莖卡住的時間再拖更久一點，可能就會開始腐爛。

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