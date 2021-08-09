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50年1次恐怖熱浪「每10年強襲」！　聯合國警告：氣候變遷快失控

▲▼ 澳洲維多利亞省拜恩斯代爾（Bairnsdale）野火延燒，現場不斷冒出濃煙。澳洲野火。（圖／路透）

▲澳洲維多利亞省拜恩斯代爾（Bairnsdale）野火延燒，現場不斷冒出濃煙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國氣候變遷小組（IPCC）9日釋出迄今最完整的評估報告，內文警告，如果未能採取立即、迅速且大規模的行動，大幅減少碳排放量，全球平均氣溫升幅可能突破關鍵1.5℃，此後氣候變遷將會失控，帶來災難性後果；人類活動對環境氣候造成「不可逆轉」的影響，「毫無疑問」必須為此負責。以下整理出報告的5大重點。

1、氣溫將持續上升

報告指出，人類的未來取決於全球碳排放量的減少幅度，即使在未來10年大幅減排，全球平均氣溫升幅仍可能在2040年達到1.5C℃，但若按照目前排放情況，此數值可能在2060年達到2℃，甚至在本世紀末飆到2.7℃。

科學家表示，如果氣溫持續上升，無法排除具有指標性的「臨界點」事件發生，例如北極冰山融化，或者森林枯死等等。

▲▼德國洪水。（圖／達志影像／美聯社）

▲西歐7月發生百年一遇的嚴重洪災，圖為德國淹水情況。（圖／達志影像／美聯社）

2、天氣越來越極端

全球極端氣候已經日益普遍，即使將全球平均氣溫升幅控制在1.5℃以內，此趨勢仍可能持續下去，導致乾旱、極端高溫、強烈降雨降雪的強度及頻率增加。科學家也正試圖釐清，氣候變遷是否造成或惡化特定天氣事件。

舉例來說，每50年發生一次的嚴重熱浪，如今可能每10年來襲一次；大部分陸地區域將在1年內發生更大量的降雨或降雪；熱帶氣旋越來越強壯；火災季節變得更長也更嚴重。

▲▼北極海、冰山 。（圖／達志影像／美聯社）

▲北極海冰仍在持續融化 。（圖／達志影像／美聯社）

3、北極冰層即將在夏天融化殆盡

根據最樂觀的預測結果，2050年以前，北冰洋海冰將在夏天完全消失至少一次，這裡的暖化速度是全球平均速度的2倍，是世界最快。

儘管北極海冰數值在一年中不斷浮動，但夏天最低平均數值自從1970年代以來持續下降，目前已達1000年以來最低點。此外，北極海冰融化也會形成「回饋迴路」（feedback loop），顏色較深、能夠吸收熱能的海水取代反射陽光的冰層厚，將導致進一步暖化。

4、無論如何海平面都會上升

隨著海水暖化、兩極冰蓋融化，海平面上升速度越來越快，而且此趨勢在未來數百年甚至數千年肯定還會持續；即使全球平均氣溫升幅停止在1.5度℃，平均海平面仍會上升2至3公尺，甚至更多。

1960年以來，許多沿海地區的相關洪水次數已經翻倍成長，到了2100年，百年一遇的沿海洪災可能每年來襲。如果氣候變遷失控，也不排除2300年時海平面上升超過15公尺的可能性。

5、人類快要沒有時間了

《巴黎協定》的目標是將全球平均氣溫升幅控制在工業化前的1.5℃之內，在達到此目標之前，人類還能夠排放到大氣內的二氧化碳量被稱為「碳預算」（carbon budget）。各國原本還有4000億噸額度，但如今每年排放量已略高於400億噸，也就是說，人類的碳預算恐怕將在10年內耗盡。

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