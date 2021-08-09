和性侵妹妹凶手關一起！　男失控打死獄友判25年牢：我也是受害者

Man sentenced to 25 years for murdering sister's rapist in prison https://t.co/oBzzCWE1qq pic.twitter.com/197JOHWToe — New York Post (@nypost) August 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國26歲男子戈茲比(Shane Goldsby)意外發現同房的70歲獄友芒格(Robert Munger)竟然是當年性侵妹妹的罪犯，對方還時常拿這件事情說笑，忍無可忍之下他失控打死芒格，近來被法院判處25年徒刑，悲慘的處境引發外界同情。

在華盛頓州服刑的26歲男子戈茲比，被控去年6月2日打死獄友芒格，法庭資料顯示，他在監獄的公共區域攻擊芒格，狂毆打對方的臉14下，在轉身離開前又猛踹對方的頭至少4下，導致芒格後來因為重傷不治死亡。

本案近來開庭，戈茲比表示，他發現同房獄友竟然是性侵妹妹的凶手時無法接受，對方還時常拿這件事情取笑他，令他十分痛苦，雖然要求更換獄友可是被駁回，「我當時很震驚，頭腦很亂，因為芒格不停告訴我他對我妹妹做了什麼事」。

芒格因為2019年12月犯下性侵兒童、猥褻兒童、持有兒童色情物品等罪，而被判入獄43年，戈茲比則因為2017年偷竊警車並逃避警方追捕而被入獄。戈茲比在法庭上懺悔，他在獄中原本已經決定洗心革面，沒想到卻命運弄人，「你們把我和這個傢伙關在一起，我也是受害者」。

戈茲比最後因殺人罪被判25年刑期，之後還需向死者家屬給予賠償金，金額目前尚未決定，他向死者家屬道歉，「我無法想像以這種方式失去家人是什麼感覺，我向他的妻子與全家道歉，我很抱歉，希望你們能從我造成的傷害中痊癒」。

▼男意外發現獄友是性侵妹妹的罪犯。（圖／示意圖／達志影像）