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湖邊拍婚紗被電死！準新郎「甩魚竿」勾到電線　未婚妻目睹崩潰

▲▼巴西31歲醫師拍婚紗照時被電死。（圖／翻攝自Facebook／Birigui Fatos）

▲巴西一名31歲醫師拍婚紗照時竟意外觸電死亡。（圖／翻攝自Facebook／Birigui Fatos）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西托坎廷斯州（Tocantins）發生一起離奇意外，31歲醫師丹尼斯（Denis Ricardo Faria Gurge）與未婚妻前往美麗的湖畔秘境拍攝婚紗照，小倆口手拿釣魚竿、坐在木棧道上，在鏡頭前露出甜蜜燦笑。但是，他稍後拋竿時不慎讓魚鉤勾到電纜線，試圖解開時竟不慎觸電，當場死亡。

綜合外媒報導，丹尼斯原本隔天就要帶著未婚妻到市政廳登記結婚，未料卻在外拍婚紗時遇上死劫。據悉，警消與醫護人員到場時，他就已經不幸身亡。

▲31歲的丹尼斯在結婚前一天意外身亡。（圖／翻攝Ig帳號kamillagodoi）

相關單位調查後發現，那條高壓電纜的塑膠絕緣外皮已經剝落，造成電線暴露，而死者當時可能為了解開魚鉤，雙手碰到外露的電線，才會不幸觸電。

丹尼斯在古魯皮市（Gurupi）、拉戈阿─達孔富桑市（Lagoa da Confusão）的衛生局疫情應對中心輪班工作，2市政廳接到噩耗後，也發表聲明哀悼，「（丹尼斯）樂於助人又彬彬有禮，對同事和病患都很親切，他的英年早逝令所有人都震驚且悲痛……願上帝此時撫慰每個人的心」。

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