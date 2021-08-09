第3劑疫苗開打！　以色列：副作用類似第2劑「或更輕微」

▲以色列60歲以上長者追加接種第3劑疫苗，以抵禦具高傳染性的Delta變種病毒。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

以色列新冠疫苗接種進度快速，日前已經開始為60歲以上高齡者追加接種第3劑疫苗，而以色列一項初步調查顯示，多數接種輝瑞/BNT疫苗的第3劑者感受到的副作用與第2劑接種後「類似或者更輕微」。

根據路透社報導，以色列為60歲以上長者追加接種第3劑疫苗，至今已經10天，但這樣的作法在美國尚未獲得食藥管理局（FDA）的許可，等於是將國土變成第3劑疫苗的實驗場。以色列最大醫療供應商「克拉利特」（Clalit）於8日表示，目前已有24萬人接種第3劑追加的輝瑞/BNT疫苗。

▼以色列初步研究顯示，大多數接種者認為第3劑帶來的副作用與第2劑相似，甚至更加輕微。

以色列一項調查，針對7月30日至8月1日接種第3劑的4500名對象提問，結果顯示有88％的參與者認為接種後的幾天內，身體狀況與接種第2劑之後的「感覺相似或更良好」。有31％的人報告出現副作用，最常見的是注射部位疼痛，大約0.4％的人表示有呼吸困難，1％的受訪者因為一種或多種副作用而到醫院看診求助。

克拉利特首席研發長巴利瑟（Ran Balicer）表示，即使這項調查結果只是初步且自願回報的，但狀況仍然可以與第2劑副作用做比較，結果顯示在大多數的情況下，補打增強劑的副作用似於第2劑或更加輕微，「雖然我們還沒有長期研究第3劑的效力與安全性，但對於任何60歲以上民眾的個人風險管理來說，調查持續顯示了接種疫苗的好處。」

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