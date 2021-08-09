「慵懶貓」報復已讀不回！喊「包包換肉體」　長腿網紅怒告宅男

▲瞎掰「外約都能做愛」，長腿網紅怒告宅男。（圖／翻攝小桃教主臉書）



記者游瓊華／台中報導

身高171公分的長腿網紅「小桃教主」怒了！台北市1名廖姓男子在108 年11月間透過臉書私訊小桃教主竟因對方「已讀不回」，男子遂於有40人的LINE群組內指小桃教主是「用包包可以換肉體的妹子」，還提及「大約1萬元」、「外約都能做愛」等字句，小桃教主氣憤提告，台中地院審理後，依誹謗罪判處廖男拘役50日、得易科罰金5萬元。

▲小桃教主粉絲團追蹤人數達12萬人。（圖／資料照片）



擁有12萬粉絲追蹤的27歲網紅「小桃教主」陳亮妏，可愛臉孔擁有逆天長腿。判決中指出，廖姓男子LINE通訊軟體帳號「疲憊的慵懶貓」，在有40人LINE群組內，傳送「我認識有個用包包可以換肉體的妹子」、「她目前單身但是都是被朋友養的」、「你可以捐錢給他培養好感」、「捐到一定程度就能外約了」、「大約1 萬」、「外約都能做愛」等不實文字訊息。

廖男應訊時辯稱，他所指的人並非小桃教主，是交友軟體「乾杯」上的網友，但調查發現，曾有其他網友進一步私下詢問廖男「有小桃的掛嗎」，廖男卻回復「只知道她常常跟別人約出去做愛」「抖內到一萬以上就能外約了」、「我約過啊」、「不好用」、「不喜歡」等字句。法官認為廖男辯詞不足採信，審理後依誹謗罪判處廖男拘役50天，得易科罰金5萬元。