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雷雨轟炸！公寓電梯進水「淹到脖子」快滅頂　1男2女求救片曝光

記者張寧倢／編譯

美國內布拉斯加州（Nebraska）近日暴雨滂沱，奧馬哈市（Omaha）更是面臨嚴重淹水，除了道路變成河流造成車輛泡水外，更有民眾受困電梯內，大水從通風口灌進來，越淹越高，脫困前甚至已經淹到脖子，其中一名女子被迫站在電梯扶手欄杆上避難，他們也拿起手機拍下這段恐怖影片。

▲▼美國奧馬哈市民眾受困電梯，淹水淹到脖子超驚險。（圖／翻攝自YouTube／KETV NewsWatch 7）

▲美國奧馬哈市民眾受困電梯，淹水淹到脖子超驚險。（圖／翻攝自YouTube／KETV NewsWatch 7）

台灣近日受「原盧碧」颱風的熱帶低壓影響，全台多地出現淹水災情，桃園蘆竹區一棟活動中心更是因為大雨出現電梯漏水的情況。然而，美國內布拉斯加州的民眾遇到的情況更加嚴重，當地7日降下暴雨，雨勢又快又急，導致奧馬哈的市中心淹水成災，男子湯尼（Tony Luu）與另外兩名女子於晚間10時搭電梯下樓，到達一樓時電梯門還沒打開，大水已經從通風口與底下門縫洩進內部。

湯尼表示，電梯內水位快速升高，「當水淹到肚子的時候，我們心想，『好吧，這是來真的』，就像電影情節一樣。」湯尼趕緊打電話給從事電梯維修業的室友蓋伊（Daylon Guy）求救，「如果你不來，我們可能會死。」蓋伊與他的兄弟和另一名男子趕來，遵從911緊急救難人員指示將電源關閉後，直接撬開電梯門就出湯尼等3人。蓋伊說，同棟大樓的另外一部電梯也淹水，其中受困4人接連獲救。

湯尼受困時拍下的影片可見，水深已經到達他的肩膀，有一名女子快被淹到脖子，只能勉強站在水中，另一名女子則被迫站在電梯的扶手欄杆上，還可以聽到女子打電話求救問911人員能不能快點到達，情況似乎相當緊急。湯尼表示，在脫困之前，水位已經淹到他的脖子，連他也站在欄杆上了，當門被撬開的時候，他是從電梯裡游著出來的。報導稱，所幸公寓內受困的7人都無人受傷。

美國國家氣象局表示，奧馬哈市短時間內降下將近13毫米的雨量，造成洪水爆發，部分道路積水超過1公尺，負責奧馬哈市下水道維護工作的安德森（Steve Andersen）說，綜合下水道系統超過負荷，幸運的是這場雨並沒有下得太久。《世界先驅報》指出，有近1.8萬人在這場大雷雨中受到停電影響。

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