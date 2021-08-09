前女友闖婚禮嗲喊「我也要嫁你！」　元配霸氣點頭秒變3人行

記者吳美依／綜合報導

印尼龍目島（Lombok）居民阿克巴（Korik Akbar）即將迎娶未婚妻，未料前女友路里（Yuanita Ruri）竟不請自來，還當眾高喊「我也要嫁給你」，令人意想不到的是，新娘竟立刻點頭同意。3人當天完婚，順利組成新家庭，現場影片也在社群媒體上瘋傳，引發熱烈討論。

Tribun News、《羅盤報》等外媒報導，21歲的路里在臉書上發現前男友即將結婚的消息，決定前往婚禮會場表達愛意，她還宣稱，即使只是「妾」也沒關係。20歲元配霍蒂瑪（Nur Khusnul Kotimah）坦言，一開始看見丈夫的前女友闖入，內心感到有些不悅，但很快就接受一切，「我能怎麼辦呢？這就是命運的安排」。

▲印尼20歲男子在同一場婚禮上把前女友和未婚妻娶進門 。（圖／翻攝自Facebook／Doyok Potret）



阿克巴表示，他和前女友2016年交往，而且已經分手很久了，所以當時也相當訝異。他與家人協商後，決定同時將妻妾娶進門。

儘管如此，阿克巴已經失業很久，直到結婚時都沒有收入，妻妾每人175萬印尼盾（約新台幣3390元）的禮金成為沉重負擔。他說，如果沒有經濟能力的話，最好不要一次娶2個新娘，並透露有意前往馬來西亞打工，努力養活一家人。

婚攝狂喊「新郎前女友名」！新娘僵笑轉頭冷瞪尪 網：前任派來的

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast