衝動買房！夫妻入住發現藏「45萬隻蜜蜂」 　她傻眼：到處流蜂蜜

They knew their newest home purchase in Pennsylvania needed some extra love and attention — but what they didn't know is that an estimated 450,000 bees had been living in the walls for almost 35 years. https://t.co/qaw51Z6mbx — CNN (@CNN) August 9, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國賓夕法尼亞州一對夫妻去年底開心買了一棟房子，本來以為自己找到了永遠的家，沒想到整修時才發現牆壁裡竟然有多達45萬隻蜜蜂築巢，而且到處流出蜂蜜，讓他們十分後悔當初買房前沒有好好檢查。

女子莎拉(Sara Weaver)與丈夫去年12月在距離費城約48公里的斯基普帕克(Skippack)購買了一間於1872年所蓋的農舍，雖然購買時賣家有提醒家裡有蜜蜂，不過她以為不會很嚴重便沒有多在意，直到今年春天房子進行整修時才被眼前景象嚇壞。

莎拉表示，房子的狀況非常糟糕，找來養蜂專家拉坦齊(Allan Lattanzi)檢查發現，約45萬隻蜜蜂竟然已經住在這裡長達35年，「當時我只覺得房子很髒，現在我回想起來，窗戶上的污垢應該是流出來的蜂蜜」，後來花費1個禮拜的時間才陸續將蜜蜂移走。

拉坦齊表示，其實原屋主4年前曾聯絡過他處理，但因為無力負擔龐大費用最後才把房子賣掉，「這些蜜蜂其實大多滿溫和的，搬運過程中我只被螫了5、6次而已」。莎拉則期望等到一切處理好後，有天能與丈夫一起開心入住。

▼夫妻衝動買房才發現家裡到處是蜜蜂。（圖／示意圖／達志影像）