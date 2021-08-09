　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021基隆美展藝術創作熱列徵件中　總獎金75萬元

▲2021基隆美展藝術創作熱列徵件中　總獎金達75萬元。（圖／基隆市文化局提供）

▲2021基隆美展藝術創作熱列徵件中，總獎金高達75萬元。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆年度藝文盛事「2021基隆美展」徵件進行中。為鼓勵藝術創作，推行全民美育，基隆市政府文化局每年舉辦基隆美展，今年從8月20日至9月10日歡迎全國藝術創作菁英踴躍投件，總獎金達75萬元。2021年因應疫情及基隆市文化中心整建工程，徵件時程較晚，不過今年得獎作品，將於未來嶄新完工後的文化中心美術館空間展示，別具意義。

文化局長陳靜萍表示，今年基隆美展的主視覺特別選用大膽的顏色配合空間，象徵對於未來文化中心美術館的新空間充滿全新想像，同時也希望承襲過去基隆的文化底蘊，能在藝術創作上有更多元新穎的作品亮相。

▲2021基隆美展藝術創作熱列徵件中　總獎金達75萬元。（圖／基隆市文化局提供）

▲基隆美展自2008年開放全國徵件以來，深獲全國各地藝術同好熱情參與。

陳靜萍提到，基隆市文化局對於舉辦基隆美展一直不遺餘力，自2008年開放全國徵件以來，深獲全國各地藝術同好熱情參與，投件人數均持續上升，僅在2020年因疫情影響略為下降。基隆美展提供藝術創作者相互切磋交流的平台，不僅提升藝術家的能見度並且與全國藝壇緊密結合；歷年來許多獲獎者陸續成為各地邀展的對象，持續在各自領域努力，也為國內藝壇不斷注入新血。

視覺藝術科長汪彥奇說，今年徵件類別仍然分為東方媒材（含水墨、書法、篆刻）、西方媒材（含水彩、油畫、複合媒材）、攝影與新媒體藝術等3類。各類獎金除首獎「基隆獎」高達10萬元外，另有「優選」5萬元、「佳作」1萬元、「入選」等獎項，總獎金高達75萬；只要具有我國國籍之藝術創作者，均得以個人方式參賽，參賽作品須為2019年（含）以後之創作，且未曾在公開徵選競賽得獎之作品皆可送件參賽。

文化局表示，因應疫情及文化中心工期，作業流程也稍有不同，請各位參賽藝術家多留意。徵件相關訊息可逕至「基隆市文化局」網站下載使用；或電洽視覺藝術科：02-2422-4170分機319張小姐。

▲2021基隆美展藝術創作熱列徵件中　總獎金達75萬元。（圖／基隆市文化局提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

開基老大公廟「開龕門」　辛丑鷄籠中元祭正式揭開序幕

女騎士地下道自摔酒測1.58！　酒駕累犯遭判4個月

雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」　百年傳承千盞普度公燈齊亮

台灣史上最高齡副市長柯水源　今凌晨睡夢中辭世享壽92歲

李洋9年前基隆高中稚嫩模樣曝　校長自爆他多次回學校做一件事

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
郭台銘打BNT　他曝「照片藏亮點」還畫線：竟沒人發現
王中平18歲校花女兒太正！　起底「余皓然25年前舊照」網驚：
影／戴資穎球后神技曝光！「50招獨特技巧」讓主播嗨爆
前女友闖婚禮嗲喊「我也要嫁你！」　元配霸氣點頭秒變3人行
小禎PO全家福慶88節「網友硬提丁柔安」　本尊回應了
全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」　網傻眼：水都喝到哪去
南韓精靈王子「仙界顏值+胸猛大肌」　萬人吹捧爆紅！真實職業曝
梅西哭了！離開21年巴薩　整場記者會頻頻拭淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021基隆美展藝術創作熱列徵件中　總獎金75萬元

新住民初到枋寮工作弄丟手機　警循跡物歸原主

情侶「幽靈瀑布」玩水被困！警消救援一個個護背拉抬回　驚險脫困

防疫不鬆懈！新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

新北青少年圖書館推免費線上英文課程　提升實戰力替未來打基礎

疫情降二級維安不調降　金山警「擴大臨檢」治安不鬆懈

石門老梅國小珍貴老樹塑身修剪　帶給校內學童安全活動空間

防疫二級警戒長照機構禁探視　埔榮護家幫家屬向爸爸說88節快樂

蘭嶼鄉民疑似腦中風　黑鷹直升機馳援轉診

暴雨後台東出現漂流木　林管處：勿撿拾以免觸法

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

2021基隆美展藝術創作熱列徵件中　總獎金75萬元

新住民初到枋寮工作弄丟手機　警循跡物歸原主

情侶「幽靈瀑布」玩水被困！警消救援一個個護背拉抬回　驚險脫困

防疫不鬆懈！新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

新北青少年圖書館推免費線上英文課程　提升實戰力替未來打基礎

疫情降二級維安不調降　金山警「擴大臨檢」治安不鬆懈

石門老梅國小珍貴老樹塑身修剪　帶給校內學童安全活動空間

防疫二級警戒長照機構禁探視　埔榮護家幫家屬向爸爸說88節快樂

蘭嶼鄉民疑似腦中風　黑鷹直升機馳援轉診

暴雨後台東出現漂流木　林管處：勿撿拾以免觸法

曾奪世界冠軍！台灣之光刺青師腦中風病逝　告別式現場白馬相伴

賓士C200發電機恐過熱短路　2014年至2018年出廠新車被迫召回

14歲全紅嬋奪金後首發文！30分鐘湧上萬條留言「成全民妹妹」

郭台銘赴捷克打BNT！他曝「照片藏亮點」下方還畫線：竟沒有人發現

婆婆一封手寫信止血　風暴燒3天…艾成道歉王瞳保婚姻

神之隊落敗統神找戰犯…冠緯RB直播互盤邏輯　最後上演世紀大和解

快訊／新店大樓鷹架作業工人12樓墜落！再跌3米深排水溝亡

陳雅譽／寵物出門戴鍊繩　避免毛孩暴衝受罰

馬英九今出庭「三中案」　羅智強：什麼樣的社會如此扭曲是非黑白

台灣成功守住Delta疫情　謝金河預測：第三季產業表現還會更好

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

地方熱門新聞

情侶幽靈瀑布玩水受困　警消一個個救

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

桃園泳池10日起開放　下水外須全程戴口罩

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

疫情降級治安不調降　金山警分局擴大臨檢

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

疫情下找工作！北市就服處加碼給獎勵

護坡遭沖毀　關西鎮長會勘慘成泥巴人

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

老梅國小老樹塑身修剪　帶給學童安全活動空間

承億文旅致敬醫護軍警消　入住最低999元

高雄市宣布8／7「全面停班停課」

醫檢到旅館採檢　桃園日省逾15萬車資

新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

更多熱門

相關新聞

凝視，看見內心最真實的自己！

凝視，看見內心最真實的自己！

瑪莉娜·阿布拉莫維奇（Marina Abramovic）又稱「 行為藝術教母 」，作品主要探討表演者與觀者的關係、探索身體與心理的極限，在各種驚世駭俗的行為藝術中

英國插畫家手繪台北　網友盛讚

英國插畫家手繪台北　網友盛讚

西班牙攝影師用氣球述說生命

西班牙攝影師用氣球述說生命

「傳奇攝影大師」時尚大作來台

「傳奇攝影大師」時尚大作來台

關鍵字：

基隆美展藝術創作

讀者迴響

熱門新聞

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面