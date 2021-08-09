2021基隆美展藝術創作熱列徵件中　總獎金75萬元

▲2021基隆美展藝術創作熱列徵件中，總獎金高達75萬元。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆年度藝文盛事「2021基隆美展」徵件進行中。為鼓勵藝術創作，推行全民美育，基隆市政府文化局每年舉辦基隆美展，今年從8月20日至9月10日歡迎全國藝術創作菁英踴躍投件，總獎金達75萬元。2021年因應疫情及基隆市文化中心整建工程，徵件時程較晚，不過今年得獎作品，將於未來嶄新完工後的文化中心美術館空間展示，別具意義。

文化局長陳靜萍表示，今年基隆美展的主視覺特別選用大膽的顏色配合空間，象徵對於未來文化中心美術館的新空間充滿全新想像，同時也希望承襲過去基隆的文化底蘊，能在藝術創作上有更多元新穎的作品亮相。

▲基隆美展自2008年開放全國徵件以來，深獲全國各地藝術同好熱情參與。

陳靜萍提到，基隆市文化局對於舉辦基隆美展一直不遺餘力，自2008年開放全國徵件以來，深獲全國各地藝術同好熱情參與，投件人數均持續上升，僅在2020年因疫情影響略為下降。基隆美展提供藝術創作者相互切磋交流的平台，不僅提升藝術家的能見度並且與全國藝壇緊密結合；歷年來許多獲獎者陸續成為各地邀展的對象，持續在各自領域努力，也為國內藝壇不斷注入新血。

視覺藝術科長汪彥奇說，今年徵件類別仍然分為東方媒材（含水墨、書法、篆刻）、西方媒材（含水彩、油畫、複合媒材）、攝影與新媒體藝術等3類。各類獎金除首獎「基隆獎」高達10萬元外，另有「優選」5萬元、「佳作」1萬元、「入選」等獎項，總獎金高達75萬；只要具有我國國籍之藝術創作者，均得以個人方式參賽，參賽作品須為2019年（含）以後之創作，且未曾在公開徵選競賽得獎之作品皆可送件參賽。

文化局表示，因應疫情及文化中心工期，作業流程也稍有不同，請各位參賽藝術家多留意。徵件相關訊息可逕至「基隆市文化局」網站下載使用；或電洽視覺藝術科：02-2422-4170分機319張小姐。

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