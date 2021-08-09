影／戴資穎球后神技曝光！「50招獨特技巧」讓網跪了　主播也嗨爆

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

「世界球后」戴資穎出征東奧奪銀，不但寫下個人奧運最佳紀錄，也為我國羽球寫下歷史新頁。現在還有人為她剪輯出「50個獨特技巧」的影片，吸引許多國外網友留言，被她出神入化的精湛球技直接圈粉。

戴資穎球技高超，球路多變、步伐輕快，網前手法大膽細膩，擁有一身超神反手拍技能，擅於使用假動作，就連世界羽球總會（BWF）也封她是「假動作泰斗」。

▲戴資穎球技超神，許多國外網友也被圈粉。（圖／路透，下同）

依據網友7日分享「戴資穎的50個獨特技巧」的21分鐘影片，第一個介紹的就是反手拍，可見她以背對對手的姿勢，從容轉身舉起右手擊球，化解對方網前攻勢。再來是從球場後方擊球至對方前場區的吊球，讓對手來不及回防前場區。這一切讓轉播賽事的外籍主播感到驚艷，忍不住說「真不敢相信，這太驚人了」、「我的天啊」、「這真的完美」等語句。

影片也擷取小戴在東京奧運對戰泰國選手依瑟儂時，為了救球向前撲倒在地的瞬間。當時主播說，「她（戴資穎）一定會成功把球救回來」，緊接著就看到小戴擊出的球成功飛向對方球場前場區，讓對手來不及反應，成功得分。

多名網友使用英文在影片下方留言提到，「她是假動作女王」、「恭喜她獲得銀牌」、「她就是最棒的」、「是魔法師來著」、「她就是個傳奇，她的球路是如此的精彩」。

作家醫師蔡依橙在臉書粉絲專頁「蔡依橙的閱讀筆記」發文提到，戴資穎的假動作超強，「尤其在最後一刻用手腕改變球的力量跟方向，難怪德國媒體會說，他拿的不是球拍，而是魔法棒！」蔡依橙也說，仔細聽影片中的聲音，可見戴資穎的海外粉絲也很多，在轉播當下就能看出小戴所使用的關鍵技術，「導播室也很懂，立刻回放慢動作的片段正確的也不少。」

許多台灣網友也說，小戴打球有很多神來一筆的動作，猶如「後腦勺長眼睛」，不僅僅只是用眼睛看，而是用全身來感覺這一切，「她的球路真的是藝術」、「不管看重播幾次，都不會膩」。也有人說，「可以剪出50招也太狂了」、「小戴國外球迷真的超多」、「看小戴打球真的很享受，好幸運台灣有她」、「她根本是台灣奇蹟」。

事實上早在2018年，就有人剪輯戴資穎對戰的6大欺敵絕招。第一是偽裝切球，騙倒對手重心後，順勢把球往反方向推，讓對手根本難以反應；第二是拋物線慢速吊球，揮拍過程中把擊球放短，對手就算能預料到也很難跟上；第三是無預備的反手推打，能觀察對手得出拍，並且無預警把球送往後場直接落地。

第四則是第二時間在網前放短球，在放短之後先接球，但沒有馬上回擊，而是做短暫停頓再出手；第五是經典的2次假動作加上反手拍，假動作變拍後將球挑到對角後場，許多人會將戴資穎這絕招和印尼名將陶菲克相比，認為戴資穎技術相當純熟。最後大絕招就是反手滑拍，堪稱是女單選手中使用最完美。

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