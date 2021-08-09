女殘忍殺害丈夫分屍！　在2孩面前「用斧頭砍下雙腿」脅迫裝屍袋

Police say Thessalonica Allen put his body in her daughter’s closet. Later, they say she woke up her kids in the middle of the night and asked them to help carry the body to the car. https://t.co/9F49qC0KgB — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) August 4, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州一名女子與丈夫吵架後開槍殺人，除了用斧頭在2名孩子面前冷血分屍，還要求對方幫忙把屍體裝進屍袋並湮滅證據，恐怖消息曝光後，讓死者家屬十分震驚且同情孩子們遭遇。

居住在波特市(LaPorte)的34歲女子艾倫(Thessalonica Allen)，被控上月27日在家中開槍射殺丈夫蘭迪(Randy Allen)，後來她將屍體藏匿在女兒房間的壁櫥中，甚至在2名10幾歲孩子的面前用斧頭砍掉死者雙腿。

孩子們告訴警方，事發時他們聽到一聲巨響，後來發現父親倒在地上，奄奄一息的父親當時要他們幫忙報警，可是遭到母親阻止。調查人員表示，艾倫將屍體藏在女兒壁櫥中，後來在半夜突然叫醒孩子們，要求他們把屍體搬到車上，但由於太重搬不動，她隔天便將遺體分屍。

警方驗屍調查發現，死者因為子彈卡在身體的脊髓區域，讓他無法移動最後失血過多身亡。曾和艾倫交往的男子表示，事發後艾倫曾聯絡要求他幫忙，說丈夫正在虐待孩子才會失手殺人，不過孩子的證詞則說2人當天沒有發生爭執，目前艾倫被控謀殺、指控未成年犯罪、虐待屍體等多項罪名，本案待開庭審理中。

▼女在孩子面前用斧頭分屍。（圖／示意圖／視覺中國）