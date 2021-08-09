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女殘忍殺害丈夫分屍！　在2孩面前「用斧頭砍下雙腿」脅迫裝屍袋

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州一名女子與丈夫吵架後開槍殺人，除了用斧頭在2名孩子面前冷血分屍，還要求對方幫忙把屍體裝進屍袋並湮滅證據，恐怖消息曝光後，讓死者家屬十分震驚且同情孩子們遭遇。

居住在波特市(LaPorte)的34歲女子艾倫(Thessalonica Allen)，被控上月27日在家中開槍射殺丈夫蘭迪(Randy Allen)，後來她將屍體藏匿在女兒房間的壁櫥中，甚至在2名10幾歲孩子的面前用斧頭砍掉死者雙腿。

孩子們告訴警方，事發時他們聽到一聲巨響，後來發現父親倒在地上，奄奄一息的父親當時要他們幫忙報警，可是遭到母親阻止。調查人員表示，艾倫將屍體藏在女兒壁櫥中，後來在半夜突然叫醒孩子們，要求他們把屍體搬到車上，但由於太重搬不動，她隔天便將遺體分屍。

警方驗屍調查發現，死者因為子彈卡在身體的脊髓區域，讓他無法移動最後失血過多身亡。曾和艾倫交往的男子表示，事發後艾倫曾聯絡要求他幫忙，說丈夫正在虐待孩子才會失手殺人，不過孩子的證詞則說2人當天沒有發生爭執，目前艾倫被控謀殺、指控未成年犯罪、虐待屍體等多項罪名，本案待開庭審理中。

▼女在孩子面前用斧頭分屍。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼ 砍柴,斧頭,殺人,暗殺,情殺。（圖／CFP）

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