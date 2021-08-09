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金牌選手身家差很大！跳水王子擁破億財產　他存錢5個月才買第一雙鞋

肯亞長跑好手基普喬蓋。（圖／達志／美聯社）

▲肯亞長跑好手基普喬蓋。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

奧運賽事之後，外界開始討論為國爭光的選手奪牌後可以賺進多少錢，《太陽報》就盤點了幾位英國選手，包括跳水王子戴利（Tom Daley）、滑板選手布朗（Sky Brown）等人，發現他們在奪牌之前，早就因為優異的成績累積龐大財富；不過另一方面，也有奧運選手過得相當清苦，昨（8日）獲得馬拉松金牌的肯亞長跑好手基普喬蓋（EliudKipchoge）就是一個例子。

英國跳水選手湯姆戴利。（圖／翻攝自Tom Daley IG）

▲英國跳水選手湯姆戴利。（圖／翻攝自Tom Daley IG）

根據《太陽報》（The Sun）報導，運動選手身價差很大，日前贏得金牌的湯姆戴利目前已經坐擁270萬英鎊財富（約新台幣1億42萬），光是2021年，他就和Adidas、Argos等品牌簽下贊助合約，進帳約1930萬新台幣；職業滑板選手布朗目前也獲得Nike、VANS、Hurley等品牌的簽約贊助，擁有350萬英鎊財富（約新台幣1億3513萬元）。

報導指出，隨著以上選手在奧運進一步「鍍金」，預料他們的財富還會再往上翻倍，因為未來勢必會有眾多贊助商前來尋求合作，報導也指出，包括馬術騎手馬赫（Ben Maher）、自行車選手肯尼（Laura Kenny）、游泳選手皮蒂（Adam Peaty）、帆船冠軍斯科特（Giles Scott）等人，也都是身價千萬的富翁。

英國13歲滑板好手Sky Brown。（圖／翻攝自SkyBrown IG）

▲英國13歲滑板好手Sky Brown。（圖／翻攝自SkyBrown IG）

但也不是所有運動員的身價都高得驚人，目前英國排名第一、卻在本次東奧未能躋身決賽的鏈球好手坎貝爾現在沒有工作，從英國體育協會領到的補助也無法讓他維持生計，就連這次參加東奧的旅費也是他自己出，讓他生活陷入困頓，為了籌措2022年大英國協運動會的資金，只好把這次東奧的紀念品，刻有奧運五環的三星手機和無線耳機放到網路上拍賣。

肯亞馬拉松金牌選手基普喬蓋生活更是辛苦，在2018年以2小時01分39秒成績締造世界紀錄的他，從國小開始，每天就必須跑5、6公里的距離上學，1999年國中畢業後，他為了賺取零用錢，幫助村民收集牛奶後，帶到離家20公里遠的鎮上去賣，他也是在這一年，才用存了5個月的零用錢買了人生第一雙跑鞋。

馬拉松金牌選手基普喬蓋。（圖／達志／美聯社）

▲馬拉松金牌選手基普喬蓋。（圖／達志／美聯社）

2001年開始，他遇到教練桑格（Patrick Sang），也開始了他的長跑生涯，從此他搬到肯亞高原埃爾多雷特（Eldoret）居住，除了每週都要忍受160公里的長跑訓練，還要自己扛下做飯、掃廁所，以及從井裡提水等勞動。

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