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希臘30年最大野火！第二大島「末日降臨」急撤2千人　2縱火犯遭逮

我們想讓你知道…希臘「30年最大野火」　埃維亞島陷火海「如世界末日」 希臘「30年最大野火」　第二大島「末日降臨」急撤2千人

▲▼希臘埃維亞島大火，整片森林陷入火海。（圖／路透）

▲希臘埃維亞島大火，整片森林陷入火海。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

惡火燃燒至今已經第六天，仍持續蔓延希臘第二大島埃維亞（Evia）北部。不只整片森林遭大火吞噬，當地五個村莊也難逃一劫，許多民眾搭船逃離家鄉，目前已疏散2000多人。除了救火，警方也積極尋找起火原因，逮捕了2名疑似縱火犯，一名希臘男子和一名阿富汗女性。

一位已經搭上救援船的孕婦米娜受訪後說，「就像演恐怖電影一樣」，「但現在這不是電影情節，是真實發生在生活中，我們已經過了一週的恐怖生活。」

這次森林大火是希臘30年來最慘重的一次，不只埃維亞島失火，希臘各地也都有野火發生。昨天一架救火直升機在南部的旅遊景點扎金索斯島（Zakynthos）墜毀，幸運的是，無人傷亡。

▲▼希臘第二大島發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘第二大島發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

海巡人員從週二開始，已經陸續在埃維亞不同地區疏散了2000多人，其中有很多都是老人。撤離的民眾中，很多都是光著腳連夜一步步步逃出來的，回想起逃難過程，路上都是遭火吻的樹，整個天空因為大火變成紅色，猶如世界末日。

路透社報導，一位逃難的婦女看到消防員，指向遠處一棟房子說「著火了」；消防員回覆，「這裡沒有一個地方不是著火的狀態」。官員表示，埃維亞島北部的情況在最近一週非常困難，軍隊也加入救火的行列，法國、埃及、瑞士、西班牙也都出動消防飛機支援。

超過570位消防員在和埃維亞這場大火搏鬥，島的北部和南部還各有一條情況危急的火線在肆虐。另一官員透露，夜晚會增加救援難度，還有濃煙上升也導致飛機能見度降低。如果天氣持續炎熱，仍然有可能再次引發大火。

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