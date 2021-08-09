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南韓精靈王子「仙界顏值＋胸猛大肌」　萬人吹捧爆紅！真實職業曝

▲▼南韓健美選手金在言（音譯，김재언）神級出浴照曝光，被網友譽為「真實版精靈王子」。（圖／翻攝自IG／@azpp_azpp）

▲南韓健美選手金在言（音譯，김재언）神級出浴照曝光，帥到被網友譽為「真實版精靈王子」。（圖／翻攝自IG／@azpp_azpp，下同）

記者張寧倢／編譯

南韓男模兼健美選手金在言（音譯，김재언）日前突然因為一組「神級帥照」在推特爆紅，還被譽為「真實版精靈王子」，結合了漫畫男主角的白髮、超高顏值與大衛雕像般的完美身材，讓許多網友看了不禁大呼，「戀愛了！」

▲▼南韓健美選手金在言（音譯，김재언）神級出浴照曝光，被網友譽為「真實版精靈王子」。（圖／翻攝自IG／@azpp_azpp）

受到近年韓劇的影響，韓系「歐巴」一般給人的印象都是高高瘦瘦的暖男，然而，最近網路上爆紅的「精靈王子」卻顛覆了這個想像，金在言在個人IG上傳一張下身圍著浴巾的半裸照，目前已經突破1.6萬人按讚，許多網友更把照片整組搬到推特等其他網路社群，除了引起韓妞們的廣大討論外，包含日本、泰國與其他使用英語的各國網友都紛紛讚嘆，金在言這等外貌簡直是上輩子拯救世界得來的。

▲▼南韓健美選手金在言（音譯，김재언）神級出浴照曝光，被網友譽為「真實版精靈王子」。（圖／翻攝自IG／@azpp_azpp）

根據本人發文，爆紅的這組「精靈照」是由攝影師SEANGRAPHY（本名김기성）所拍攝，照片中金在言染了一頭仙氣白髮，宛如漫畫中的高冷男主角，加上金在言原本就是南韓健美職業選手，精壯肌肉創造出倒三角形的完美體態，南韓網友大力吹捧這身材就像大衛雕像般的藝術品，當然，深邃眼神與高挺的鼻子更是加分，金在言的IG追蹤數目前已經突破3.2萬人，南韓藝人洪錫天也邀請他一起拍攝YouTube。

▲▼南韓健美選手金在言（音譯，김재언）神級出浴照曝光，被網友譽為「真實版精靈王子」。（圖／翻攝自IG／@azpp_azpp）

光看照片可能會覺得很有距離感，但觀察金在言IG後不難發現，男神私底下也只不過是個愛遛狗的汪奴，常常和心愛的寵物犬어쭈一起散步，或是躺在家裡耍廢，瞬間打破「精靈王子」的高冷形象，也讓網友直呼，「戀愛了！」、「夢中情人出現了」、「身材太犯規」、「健身的人有這麼好看嗎？」、「人類怎麼可能這麼帥」、「是我的目標嗚嗚」。

▲▼南韓健美選手金在言（音譯，김재언）神級出浴照曝光，被網友譽為「真實版精靈王子」。（圖／翻攝自IG／@azpp_azpp）

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