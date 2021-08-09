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韓媒大讚郭婞淳善舉！　台灣「美談製造機」舉起金牌成全民英雄

郭婞淳。（圖／路透）

▲ 郭婞淳為台灣拿下東奧首面金牌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運8日落幕，東北亞各國戰績有起有落，南韓媒體指出，台灣此次以2金、4銀、6銅寫下夏季奧運史上最佳成績，稍稍緩解在中國壓迫下必須使用「中華台北」隊名的遺憾，並特別點出為台灣摘下首金的「舉重女神」郭婞淳。她過去不為人知的善舉近來一一被翻出，一舉躍升為大眾眼中的英雄。

南韓《朝鮮日報》8日以「舉起奧運金牌的『台灣版張美蘭（南韓舉重選手），原來是美談製造機』」為題，介紹郭婞淳善舉。文中援引澎湖縣長賴峰偉的臉書發文提到，郭婞淳早在2016年於里約奧運摘銅的5個月前，就曾捐出150萬元購買救護車，贈送與她看似毫無淵源的澎湖縣。

原來郭婞淳備戰2014年仁川亞運時曾嚴重受傷，痛苦躺在地上等待救護車時想到，「連在訓練中心的我都得等這麼久，家鄉和離島地區民眾該有多辛苦？」因此決心匿名向宜蘭縣羅東聖母醫院捐贈救護車。

▲舉重女神郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

▲ 郭婞淳的善舉近來重新受到關注。（圖／中華奧會提供）

羅東聖母醫院不僅是郭婞淳出生之地，也是救了她性命的地方。1993年她出生時因臍帶繞頸，產婦與胎兒都狀況危急，所幸在醫療團隊努力之下順利分娩，因此取名與「倖存」發音相近的婞淳。而羅東聖母醫院得知她有意捐救護車後，提議她改向醫療資源更加不足的離島地區醫院捐贈，也就是澎湖馬公天主教靈醫會惠民醫院。

因此，澎湖馬公惠民醫院2016年1月獲贈一輛印有郭婞淳名字的救護車，在郭婞淳要求之下未對外宣傳。不過隨著她在東奧奪金，成為「全民英雄」，過去的善舉也登上媒體版面。她拿下金牌的瞬間，澎湖馬公惠民醫院醫療團隊、病患及澎湖島民都激動歡呼。

另一方面，《朝鮮日報》提到，南韓在東奧以6金、4銀、10銅排在獎牌榜第15名，創下37年來最差紀錄。反之日本則善用地主之利，以27金的成績寫下史上新高。台灣也沉浸在慶典氛圍之中，而郭婞淳出身阿美族原住民的身分也讓她的成功故事更加受到關注。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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