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美疫情狂燒「5數據」看懂多嚴重！　Delta病例飆升平均日增10萬例

▲▼美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠疫情再度升溫，圖為喬治亞州等待接種疫苗的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國民眾春天起紛紛施打疫苗，一度有效降低新增病例數，但正以為能夠迎接美好夏天之際，疫情卻再度升溫，主要原因是接種進度減緩、Delta病毒迅速傳播。《有線電視新聞網》（CNN）整理出5大數據，顯示美國目前的疫情有多麼嚴峻。

1、平均新增病例數自7月初以來成長9倍

根據約翰．霍普金斯大學數據，截至8月6日，美國每7天平均新增病例突破10.7萬例，達到近6個月以來新高，而此數據上次超過10萬是在2月11日。

白宮防疫官員齊恩特（Jeff Zients）指出，大多數患者來自接種率低的地區，尤其南部各州疫情最為嚴峻，佛州、路易斯安那州新增確診數出現「指數成長」，但似乎尚未達到高峰。

▲▼ 美國疫情／密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國南部各州疫情尤其嚴峻。圖為密蘇里州一間醫院的加護病房情況。（圖／達志影像／美聯社）

2、住院數達到2月以來新高

根據美國衛生部、疾病管制與預防中心（CDC）數據，截至8月7日晚間，全美超過6.6萬人染疫住院。其中以佛州最為嚴重，8月5日超過1.2萬名成人和143名兒童染疫住院，6日通報過去一周13.4萬多人染疫，平均日增超過1.9萬例，突破1月8日的最高紀錄。

此外，路易斯安那州6日也通報2421人染疫住院，創下歷史新高，其中91%患者沒有接種疫苗。阿肯色州上周加護病房床位僅剩25個，跌至歷史新低，密西西比州4日也通報僅剩6個加護病房床位。

3、兒童與青少年病例一周內增加84％

根據美國兒科學會（AAP）數據，該國7月22至29日累計近7.2萬名兒童染疫，與前一周的3.9萬相比大幅增加，也是6月底數據的5倍左右。專家認為，12歲以下兒童仍無法施打疫苗，加上學生紛紛重返校園，才會導致此數據激增。

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲美國兒童與青少年病例增加，可能與12歲以下尚無法施打疫苗，以及開學、重返校園的政策有關。（圖／路透）

4、Delta病毒佔全美活躍病例93％

CDC估計，Delta病毒5月底時，僅佔全國新增病例約3%，如今卻導致各地感染激增，在愛荷華州、堪薩斯州、密蘇里州與內布拉斯加州甚至已佔活躍病例98％以上。該機構內部文件指出，Delta病毒將造成更嚴重症狀，傳染性相當於水痘。

5、大部分美國人生活在新冠病毒高度或嚴重傳播的地區

美國CDC透過「篩檢陽性率」、「每10萬人病例數」衡量社區傳染程度，該機構發現，如今美國大部分民眾都生活在病毒「大量」或「高度」傳播的地區，並已於7月底更改防疫政策，呼籲疫苗接種者在疫情熱區的室內仍應戴口罩。

前美國醫務總監亞當斯（Dr. Jerome Adams）表示，美國正在經歷的此波疫情，很可能成為迄今最嚴重的一次；CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）認為，如果更多人施打疫苗、確實戴好口罩，仍能在幾周內控制疫情，但若無法做到，可能很快重現1月疫情高峰、每日新增數十萬例的情況。

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