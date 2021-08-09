想當中華隊國手先繳報名費　全台最大德撲協會遭控吸金

▲台灣華人德州撲克競技協會誆稱獲授權，但遭中華奧會打臉。



圖文／鏡週刊

東京奧運台灣隊獲得史上最佳奪牌成績，賽事熱潮引發國人對體育項目極大關注，希望自己有朝一日也能成為「台灣之光」。一個號稱全台最大、會員數破萬的「台灣華人德州撲克競技協會」，對外聲稱德州撲克已走向奧運「智力競技運動項目」，在臉書粉專貼出名為「關於奧運的夢想」文章，鼓勵會員多參加德州撲克賽事，就能跟東奧選手一樣，在世界舞台發光發熱。

文中還指2019年在桃園舉辦的「競技撲克亞洲國家盃」，獲得桃園市政府體育局指導，中華奧會更授權使用會徽，讓該協會參與國際撲克賽事，「中華隊」最後在該次比賽中勇奪銀牌，為國爭光。

▼德撲協會舉辦中華代表隊選拔，廣告刻意印上中華奧會會徽。



貼文一出，吸引全台上萬名玩家目光，由於協會打出獲得體育署承認、中華奧會授權，將選拔德州撲克國家代表隊，許多牌友繳交每場次3,000多元報名費參賽。本刊日前接獲不少玩家投訴，指控協會遴選標準不一，甚至還有不在正、備選名單中的馬來西亞外籍人士，卻莫名能臨時代表台灣參賽，認為協會選拔不公平，是假藉比賽吸金。

▼德撲協會自稱中華代表隊指定選拔培訓中心，引發爭議。



本刊調查還發現，該協會還拿體育署、中華奧會公文，對外聲稱已獲政府輔導承認，得到中華奧會授權使用會旗、會徽，還上傳多張2019年桃園賽事，照片中選手揮舞奧運會旗、穿著印有CHINESE TAIPEI字樣T-Shirt的照片，藉此吸引玩家報名參加國手選拔賽。

▼德撲協會7月底未依防疫規定舉辦比賽，遭警方移送裁罰。



更離譜的事，該協會面對轄區警方上門臨檢，謊稱獲得體育署、中華奧會認證，還拿出公文唬得警方一愣一愣的。中華奧會強調該協會不是中華奧會成員，卻在比賽中逕自使用奧會五環旗，是未經授權的盜用行為。體育署也澄清公文只是回覆協會有關經費申請、遵守防疫規定，絕非對該協會進行認證 。



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