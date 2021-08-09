醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台領金牌

▲伊朗選手甘扎德赫在金牌戰中被擊倒昏迷，醒來後被判定摘金。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京奧運於8日閉幕，其中7日舉行空手道男子75公斤級金牌戰引起討論，伊朗選手甘扎德赫（Sajad Ganjzadeh）被沙烏地阿拉伯的哈梅迪（Tareg Hamedi）用高踢攻擊脖子而昏迷。沒想到，甘扎德赫醒來後因哈梅迪被判失格而獲得金牌。

綜合外媒報導，哈梅迪開場獲得優勢，比塞開始9秒就打出3分的一本（ippon），讓分數達到4比1。豈料，哈梅迪突然用左腳的高踢擊中甘扎德赫的脖子，導致甘扎德赫瞬間昏迷、倒地不起，讓全場一片譁然。

起初，哈梅迪因擊倒對手而開心不已，認為金牌即將到手，但空手道注重的是「點到為止」，因此裁判認為哈梅迪不符合空手道奧運會規則，判定哈梅迪失格，由甘扎德赫勝出。

▲▼甘扎德赫（下圖右）、哈梅迪（下圖左）都對於比賽結果不太滿意。（圖／路透）



甘扎德赫被醫護人員戴上氧氣罩，以擔架抬到一旁休息，醒來後發現自己獲得金牌，且必須上台領獎。此時，他和哈梅迪都面無表情，彷彿無法接受以這種方式結束比賽。

賽後，甘扎德赫受訪表示，他很開心可以拿到金牌，但很遺憾使用這樣的方式贏得它。此外，哈梅迪也坦言，他接受自己落敗的結果，但不滿意裁判的判定，對自己的戰鬥方式還是滿意的。

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