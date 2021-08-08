10歲童玩滑水道噴飛！從17層樓高墜下「屍首分離」…遊樂園現況曝

▲卡雷布頸部受到致命損傷，屍首分離當場死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國堪薩斯州水上樂園「Schlitterbahn Waterpark」在2016年時發生一起死亡意外，一名10歲男童卡雷布（Caleb Schwab）在遊玩名為「瘋狂」（Verrückt，德語）的滑水道時，不慎從乘坐的氣閥脫落，重摔導致頸部受到致命損傷，當場屍首分離。事後滑水道相關設計師及負責人遭到二級謀殺罪名起訴，水上樂園也被勒令永久停業。

這起事件發生在5年前的美國堪薩斯州施利特班水上樂園，當時州眾議員史瓦布（Scott Schwab）的10歲兒子卡雷布（Caleb Schwab）前往樂園遊玩，在乘坐滑水道時，卻不慎從充氣船上脫落，隨即從高處被直衝而下，導致頸部當慘斷裂，經送醫搶救仍宣告不治，另有2名女子受傷。

▲「瘋狂滑水道」有17層樓高，曾被金氏世界紀錄認證為「全球最高」。（圖／取自Schlitterbahn Waterparks粉絲專頁）

據當時影像顯示，卡雷布乘坐的氣筏騰空噴飛，撞上架有安全護網的柱子，受到撞擊力道的影響，因此整個人從筏內拋出，與他一同搭乘氣筏的另外兩名婦人，其中一人下顎骨折，另一名則是臉骨斷裂。

男童父親史瓦布表示，「（家人）只能透過影像來懷念卡雷布，但我們真的不想看見這樣的畫面，每次看到畫面中的氣筏上布滿血跡以及斷頸的兒子，就無法好好入睡，但是除了這樣撫慰自己，我們別無選擇。」

▲意外發生後，全球最高的滑水道也被拆除。（圖／翻攝自 Schlitterbahn Waterpark 網站）

水上樂園與卡雷布家人在2017年5月達成和解，賠償約2000萬美金（新台幣約5億8300萬元）。史瓦布律師表示，他們決定要「追究相關者的責任，以確保憾事不會再發生。」而當地的檢察官也以二級謀殺罪名，起訴滑水道的設計師史古利（John Schooley）、設計師兼負責人亨利（Jeffrey Henry）和過失殺人罪起訴水上樂園和前設備運作主任邁爾思（Tyler Austin Miles）。

據了解，這個名為「瘋狂」（Verrückt，德語）」的滑水道是該樂園最大賣點，17層樓高的高度據稱是當時全球最高的滑水道，必須先爬264層階梯，再坐充氣船往下衝，而設施規定身高未達137公分的遊客不得搭乘。但釀成意外後，不僅水道被迫拆除，水上樂園也被勒令永久停業。

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