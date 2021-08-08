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銬住女優警車上啪啪拍片　外流片瘋傳警被停職…4年後結局竟逆轉

警銬女優在車上做愛手機側錄　外流片瘋傳被停職「4年後結局竟逆轉」

▲愛爾蘭有男警與女優拍A片，被要求停職，最後逆轉保住自己飯碗，示意圖。（翻攝自推特／pixabay）

圖文／鏡週刊

繼男女員警在值勤時大搞車震後，愛爾蘭也發生一起荒唐事件，一名員警2017年與一名女優設計情境，在警車引擎蓋上上演活春宮，事後警察總長獲悉後震怒，要求該員警去職，但該員警不服一狀告上法院。近日判決大反轉，掀起地方高度關注。

根據《每日郵報》《鏡報》報導，2017年愛爾蘭網路瘋傳一段警察與女優啪啪片，影片中男警穿著制服，設計「上銬」逮捕業餘AV女優博蘿沃（Carla Gabberlover）情境，在警車引擎蓋上與車內做愛，其影片還可以看到愛爾蘭警車的字樣，該警察疑似利用手機拍攝。

影片一曝光，隨即被瘋狂轉發，事後該員警被調查，但該警察僅被「暫停職務」、罰薪3週，當局也未對他下達解職令，引發警察總長哈里斯的不滿，要求將這名警察解職，但此舉也引發該警察不滿，因此告上法院試圖維權。

警銬女優在車上做愛手機側錄　外流片瘋傳被停職「4年後結局竟逆轉」

▲業餘AV女優博蘿沃（Carla Gabberlover）因該片水漲船高，一戰成名。（翻攝自推特）

雙方纏訟近4年，近日該案最高法院裁定，判該員警勝訴，該警也順利保住自己的職位。蓋博蘿沃獲悉後，替他感到開心，也坦言因這部片，讓她的知名度水漲船高，更接到來自澳洲、拉脫維亞、法國和南非等地的邀約，甚至還有美國警察與她連絡。


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