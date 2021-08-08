奧運選手身價超懸殊！跳水天菜狂賺1億　有人卻靠賣紀念品募資參賽

▲英國跳水天菜戴利身價高達270萬英鎊，但不是每個選手都像他一樣幸運。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

為國爭光的奧運選手究竟能賺到多少財富一直是人們關心的議題。外媒最近盤點了多位英國選手的財富後，發現有不少世界冠軍早已是百萬富翁，而且東奧後，他們的身價還會再往上翻倍，因為不少贊助商和廣告正捧著大把現金，等著與他們簽約，不過那些無法突圍的選手則沒有那麼幸運。

據《太陽報》報導，在東奧囊括雙人跳水金牌與個人項目銅牌的跳水天菜戴利（Tom Daley），目前已是坐擁270萬英鎊（約新台幣1億42萬元）財富的百萬富翁。單只20201年，他就與阿迪達斯（Adidas）、阿爾戈斯（Argos）和阿提哈德航空（Etihad Airways）簽下贊助合約，進賬50萬英鎊（約新台幣1930萬元）。外媒推測，經過東奧的「鍍金」後，他的收入還會以倍數翻漲。

▲英國滑板選手布朗年紀輕輕就有非常多的品牌搶著與她簽約。（圖／達志影像／美聯社）

和戴利一樣是體育新星的滑板選手布朗（Sky Brown），目前也已獲得高達350萬英鎊（約新台幣1億3513萬元）的巨額贊助。這位世上最年輕的職業滑板選手是耐克（Nike）最年輕的贊助運動員，她同時也和湯米席爾菲格（Tommy Hilfiger）、范斯（VANS）、比拉邦（Billabong）、Hurley等品牌簽約。

▲英國馬術騎手馬赫自2006年以來積累了340萬英鎊的財富。（圖／達志影像／美聯社）

資深馬術騎手馬赫（Ben Maher）自2006年以來積累了340萬英鎊（約新台幣1億3127萬元）的財富、奪得6枚奧運獎牌的自行車選手肯尼（Laura Kenny）個人資產高達123萬英鎊（約新台幣4749萬元）、游泳選手皮蒂（Adam Peaty）身價高達70萬（約新台幣2703萬元）、帆船冠軍斯科特（Giles Scott）資產高達90萬英鎊（約新台幣3475萬元），而體操選手惠特洛克（Max Whitlock）也有50萬英鎊的資產。

▲英國鏈球選手坎貝爾未獲贊助商，因此被迫將東奧紀念品放上eBay拍賣，為未來的比賽募資。（圖／路透）

報導稱，這些國家選手在東奧的成功將讓他們未來的身價持續飆漲，贊助商專家庫力（Nigel Currie）也證實，未來會有眾多贊助商前來尋求與這些金牌明星合作，因此他們在下屆奧運前還可以賺到好幾百萬。不過也並不是所有的選手都如此幸運，未能躋身決賽的鏈球選手坎貝爾（Taylor Campbell）日前就被爆出，他不得不將東奧的紀念品放上eBay拍賣，以為即將到來的比賽籌募資金。

►代表國家出賽卻難維持生計！ 英選手「拍賣東奧紀念品」募資參賽

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast