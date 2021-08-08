雅典野火燒出末日景象！希臘第2大島逃生路斷光　千人乘船撤離





▲希臘第二大島艾維亞島野火狂燒 。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

希臘野火連燒6天仍未受控制，3處大規模森林大火爆發，其中一處還把第二大島艾維亞島分成兩半，甚至阻斷逃生路線，導致1400人只能從濱海村莊及海灘等地點撤離。

綜合美聯社、路透報導，希臘上週爆發30年來最嚴重的熱浪，部分地區氣溫來到攝氏47度，依據無人機感熱攝影機記錄到的數據，雅典市中心地面溫度來到攝氏55度。灼熱氣溫及熱風所形成的乾燥環境導致許多地區發生野火，除了林木被燒毀，數十棟建築、商鋪也遭殃。

「在極端高溫及野火的夾擊之下，這感覺像是世界末日（apocalyptic）」，雅典首位「高溫長」（chief heat officer）米爾維利（Eleni Myrivili）5日坦言，如今的雅典已是「灰如雨下」。野火規模有大有小，有的則是在撲滅之後重新燃起。

▲▼ 希臘首都雅典北部郊區也爆發野火，被形容成「末日景象」。（圖／路透）

就在6日晚間，希臘第二大島艾維亞島（Evia）的大火把整座島切成兩半，逃生路線受阻，導致約1400人只能從濱海村莊及海灘等地點，匆忙乘船撤離。

隨著野火延燒進入第6天，雅典北部郊區大火有所趨緩，但艾維亞島的野火還在燒，多達數十個村莊必須撤離，而先前載許多人離開的船隻如今也處於待命狀態，準備展開下一波撤離行動。

▲艾維亞島被野火切成兩半，逃生路線受阻。（圖／路透）

希臘目前已派出軍隊協助撲滅大火，法國、埃及、瑞士、西班牙等國也伸出援手；當局指出，如今已有570多名消防員正盡全力在艾維亞島進行滅火作業。

希臘民防長哈達利亞斯（Nikos Hardalias）表示，境內爆發的野火，讓目前情況陷入前所未有、極其危險的狀態，過去一周發生154處野火，直到7日還有60多個地方還在燒。

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