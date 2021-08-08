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東奧騎手遭爆是工人皇帝之女！不玩音樂愛與馬共舞　摘銀全家嗨翻

▲▼美國馬術選手史普林斯汀 （Jessica Springsteen）。（圖／路透）

▲美國馬術選手史普林斯汀被爆出是知名歌手布魯斯史普林斯汀之女 ，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國馬術隊團體三人組在7日的東奧團體場地障礙決賽中奪得銀牌，其中29歲的年輕騎士史普林斯汀 （Jessica Springsteen）更被爆出是知名歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）之女，讓人大感驚訝。

據CNN報導，剛在馬術項目中抱得團體賽銀牌的史普林斯汀，最近被揭露父親其實是布魯斯史普林斯汀，讓許多人大感驚訝。布魯斯史普林斯汀被譽為「工人皇帝」，是《滾石雜誌》認證有史以來最偉大藝術家第23名的美國搖滾傳奇歌手，而史普林斯汀的母親帕蒂西爾法（Patti Scialfa）也是一名創作歌手。

▲▼美國馬術選手史普林斯汀 （Jessica Springsteen）。（圖／路透）

不過，史普林斯汀似乎不想和繼承父母一樣玩音樂，反而喜歡「與馬共舞」。從小就在紐澤西長大的史普林斯汀，由於家族有一個300英畝的大農場，因此她在4歲就已經開始學習騎馬了。她在2008年首次出征ASPCA Maclay的全國錦標賽，就獲得冠軍，還曾在20012年的倫敦奧運上擔任替補選手。

目前在世界排名14的史普林斯汀告訴CNN，她在得知獲獎的消息後立刻就打給父母報喜，「他們都在尖叫，我想我們都聽不清楚彼此在說什麼，但我知道他們很興奮，這真的是一次瘋狂的經歷」。

和史普林斯汀父母一起組成E街樂隊的史蒂文范贊特（Stevie Van Zandt）也興奮地在推特上連po兩篇帖文，「這是她第一次參加奧運，太不可思議了！雖然她已經為此努力了很多年，但還是很不可思議！」、「這比超級盃還棒！這太戲劇性了！銀牌和金牌只差了1.3秒，真是太棒了！」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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