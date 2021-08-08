海地前總統摩依士遇刺滿一個月　兒PO文：還在等真相

▲海地總統摩依士遭暗殺身亡。（圖／路透社）

文／中央社太子港7日綜合外電報導

刺客7月7日這天在夜色掩護下闖入海地總統摩依士（Jovenel Moise）私人官邸，肆無忌憚攻擊一國元首，如今一個月過去，這起罪行的真相依然不明，人民的情緒也仍然未能撫平。

海地當局稱53歲摩依士的刺殺行動疑似內神通外鬼，除了總統府侍衛，犯嫌還包括從哥倫比亞乃至美國佛羅里達州的傭兵。

但對摩依士的兒子喬弗萊因（Joverlein Moise）來說，官方的聲明全都很可疑。

路透社報導，他今天晚間在社群媒體上寫道：「他們說的並非實情，但我們在等待真相。」

Un mois plus tard, rien…

Toujours rien…



Sa yo di nou yo pa LAVERITE.

Men n ap tann,

N ap tann yo repanse, rekalkile, n ap tann LAVERITE.

Sinon nou pral chèche LAVERITE,

Epi N AP JWENN LAVERITE.



MWEN PAP JANM SISPANN RENMEN W pic.twitter.com/nvgNr8b5Fi — Joverlein Moïse (@joverleinmo) August 7, 2021

警方與司法部官員指控，7月7日凌晨1時左右，逾20名哥倫比亞傭兵闖入摩依士通常戒備森嚴的山腰宅邸。

這群自哥國軍隊退役的傭兵在宅邸內顯然未遇太多抵抗，摩依士身邊菁英侍衛暗藏內鬼的指控便開始甚囂塵上。目前侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）和官邸安全主管席維爾（Jean Laguel Civil）已遭拘押。

5名遭警方通緝的哥倫比亞公民依然在逃；至於刺殺行動的幕後主使和金主到底是誰，卻始終找不到確切證據。

海地警探在與美國聯邦調查局（FBI）幹員合作下，逮捕了在佛州行醫、63歲的薩農（Christian Emmanuel Sanon），指控他協助密謀殺人。

過去鮮少人聽過薩農這號人物，但海地警方表示，薩農欲奪權當總統，因此雇用一群哥國傭兵，且行刺當晚至少有2名海地裔美國公民出手協助。

在刺殺過程中，前第一夫人瑪婷（Martine Moise）手臂中彈受傷，隨即送往佛州邁阿密救治。她7月17日返回海地，並於當月23日出席丈夫的喪禮。

她當時向前來哀悼的人士表示，這個飽受危機困擾的國家必須擘劃出一條非暴力的前進之路。

她說：「我們不要報復或暴力，讓我們為正義吶喊！」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast