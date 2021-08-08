Lambda在美病例破千！WHO列關切變種　醫：拒接種是在玩自殺遊戲

▲美國新冠疫情嚴重，但仍有不少人拒絕接種疫苗和戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

去年12月首次在秘魯現蹤的Lambda變種病毒，已在美國導致1060宗相關病例。雖然這個數字與佔了美國83%病例的Delta變種病毒相差甚遠，但世界衛生組織（WHO）仍將Lambda定為「關切變種」(variant of interest)，科學家也在就Lambda的傳染力和對疫苗效用的影響進行深入研究。

據CNN報導，醫學教授波蘭德（Gregory Poland）認為，無論在什麼時候發現變種病毒，並且證實它有迅速傳播的能力的話，就應該對相關病毒予以關注，「每天都有不同的變種病毒出現，但要注意的是，突變是否會讓病毒取得優勢，並對人類造成不利，而Lambda的突變顯然就是危險的」。

人們目前對Lambda的了解不多，僅認為它不像Delta一樣令人擔憂，不過密西根大學傳染病專家馬拉尼（Preeti Malani）指出，儘管Lambda在美國已出現數個月，也沒有帶來極高的傳染病例，但研究已證實Lambda的傳染力仍比新冠原病毒來得高，「值得慶幸的是，目前可用的疫苗仍對其具有保護作用」。

▲專家都認為，只有全民接種疫苗，控制住大流行，才能防止更多變種病毒出現。（圖／達志影像／美聯社）

不過，馬拉尼也擔心，疫情持續不受控將導致更多的變種病毒持續出現，「我們唯一的出路就是大規模接種疫苗，只有控制住新冠的傳播才能防止病毒一再發生變異」。截至目前為止，關於疫苗在對抗Lambda時的有效性有多好，數據依然存在分歧，科學家也承認，他們對Lambda還需要進行進一步研究。

今年7月，研究人員發現，接種了單劑嬌生疫苗的人，還需要再打1劑加強劑，以保護他們免受包括Lambda的病毒變種攻擊。WHO指出，儘管Lambda現蹤在美國依舊罕見，但美國附近的幾個國家還是出現了不少Lambda導致「大量社區傳播病例」的例子，因此人們還是應該提高警惕。

波蘭德警告，美國現在仍有許多人完全沒有採取任何防疫措施，任由病毒自由傳播，這將導致越來越多變種病毒出現，甚至可能讓疫苗失效，因此人們應該戴口罩、接種疫苗，否則就像是拿性命在玩自殺式賭博遊戲「俄羅斯輪盤」（Russian roulette）一樣危險。

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