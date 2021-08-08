Google搜尋「男友名字」驚覺綠炸！她見全家福照崩潰：孩子像爸爸

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州網友普莉希拉（Priscilla）和男友出門度假，對方明明在假期第1天就弄丟手機，離別前卻很自然地說「我再打給妳」，接下來就消失一整周。她隱約覺得不對勁，因此打開Google搜尋男友姓名，竟發現自己慘遭劈腿，原以為的摯愛早和別人生下孩子，而且寶寶還和男友長超像。

普莉希拉表示，男友自稱太少使用社群媒體，最後就把帳號刪了，自己原先對此深信不疑；她這天輸入男友名字後，出現好幾頁搜尋結果，一開始都是正常資料，之後卻出現一份「新生兒清單」（baby registry），也就是家長在電商平台購物車列出的「母嬰用品採買清單」。

▲普莉希拉抓到男友劈腿。（圖／翻攝TikTok@priscilluhhbaby）

普莉希拉開始思考「同名同姓」機率有多大，但男友的名字相當特別，因此她為了求證，又努力搜出新生兒母親的臉書與Instagram帳戶，果真看見男友與那對母子的全家福照片，而且那個寶寶「和他（男友）簡直長得一模一樣」。

普莉希拉將一切證據傳給男友，原本想要正面對質，未料慘遭封鎖，幾經波折後，才和同樣不知情的「小三」相約見面，2人促膝長談，釐清彼此怎麼愛上同一個男人，卻又被騙得團團轉。她現在已經徹底放下渣男，但仍感慨表示，「我還以為他是『對的人』，沒想到他撒了那麼多謊，真的讓我覺得很噁心」。

此影片至今已經累積99萬次觀看，許多網友都覺得實在太離譜，紛紛留言安慰原po。也有人表示，「我朋友也有遇過類似的事情」、「我懂了，與某人交往前，最好先Google調查一下」。

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