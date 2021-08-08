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美國爆「第3劑疫苗之亂」　近千人已多打1針！闖關內幕曝光

▲▼ 美國人接種疫苗。（圖／路透）

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）資料庫顯示，各醫療機構通報近900人已接種第3劑疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國食品藥品監督管理局（FDA）尚未批准追加施打新冠疫苗，但疾病管制與預防中心（CDC）資料庫卻顯示，各地醫療機構已通報近900人接種第3劑。《美聯社》指出，一些民眾擔心Delta病毒擴散，利用美國疫苗剩餘、接種追蹤系統鬆散的特點，設法爭取追加劑量，但目前難以確認究竟多少人多打1針，也無法斷言是否都是刻意為之。

美國公衛當局認為，目前缺乏有利證據證明必須追加疫苗，而且接種2劑已經提供很好的保護效果。舊金山公衛官員卻於3日宣布，將向嬌生接種者提供額外劑量的輝瑞或莫德納，作為「補充」而非「追加劑量」。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）表示，他最近得知，一些居民使用假名獲取第3劑疫苗，但他與該州公衛單位都沒有提出具體證據。

▲▼法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

▲許多民眾誆稱沒有打過疫苗，成功接種第3劑。（示意圖／路透）

緬因州研究生維爾琪（Gina Welch）只是走進診所，謊稱自己從未注射疫苗，就成功打到第3劑。她有氣喘及肝臟疾病病史，也在社群媒體上追蹤疫情研究、提倡追加劑量的學者，「我要跟隨這些專家的意見，好好保護自己，而不是等待6個月至1年，等到他們（FDA）推薦注射第3劑疫苗」。

根據CDC資料庫資料，加州一名52歲男子誆稱沒有打過疫苗，提供護照而非駕照作為身分證明，7月14日在藥局成功接種第3劑，直到藥局人員聯繫患者保險公司才發現真相。維吉尼亞州一名39歲男子以2劑間隔時間超過21天為由，4月27日在軍方醫療機構順利施打第3劑。

知名政治漫畫家羅爾（Ted Rall）擁有氣喘、H1N1新型流感、支氣管炎及肺炎病史，在閱讀美國疫苗數量報告後，下定決心多打1針。他說，「那篇報告指出，一些州可能會丟掉2620萬份沒有使用的疫苗，因為需求太低了。我的決定對於政策沒有影響，只是用掉垃圾堆裡的其中一劑疫苗」。

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