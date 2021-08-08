淚灑全場！日本空手道名將喊「媽，我辦到了」　捧母親遺照摘金

▲日本空手道選手喜友名諒在決賽中奪金，他拿著母親遺照、淚灑頒獎台。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

2020東京奧運比賽即將於今（8）日迎來閉幕式，地主國日本在此屆奧運中也不斷自我突破，而其中來自沖繩縣的31歲空手道選手喜友名諒更一舉擊敗西班牙好手，奪下沖繩首面金牌。站在頒獎台上的他掛上金牌，一手拿著吉祥物、一手捧著母親遺照，望著日本國旗落淚喊道，「媽，我辦到了！」

根據日媒《每日新聞》報導，日本武道館6日舉行男子空手道個人「型」項目決賽，儘管來自沖繩縣的喜友名諒是首次參賽奧運，但卻憑靠毅力一舉壓倒西班牙37歲名將達米安•昆特羅（Damián Quintero），完成日本空手道界的夙願－奪下首面金牌，該面金牌不僅是沖繩縣的首面金牌，也是拼出日本47個都道府縣「完全制霸」的最後一塊拼圖。

奪下金牌後，喜友名諒跪坐、雙手撐地，他將武道的精神體限至最後一分一秒，不僅贏得全場熱烈掌聲，更讓現場一片動容。喜友名諒站在頒獎台領獎時早已淚流滿面，他右手抱著母親遺照，抬頭仰望高舉的日本國旗。

喜友名諒賽後受訪時表示，「我想向2019年去世的母親報告，我奪得冠軍了！我並非一個人孤身奮戰，我要感謝所有的人，而我也該先向母親好好報告。我對於自己能站上這個舞台充滿感激之情，希望我的經驗能告訴沖繩縣的每個孩子，夢想不該被放棄，只要持續朝著夢想追求，就可以達成目標。」

報導指出，喜友名諒從5歲起在朋友影響下開始學習空手道，國中3年級時開始向劉衛流龍鳳會會長佐久本嗣男拜師，365天不間斷練習空手道，高中時雖從未獲得全國冠軍，但卻在刻苦練習下逐漸培養累積、增強實力，2014年起連續3屆獲得世界空手道錦標賽男子團體冠軍。

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