東奧選手「馬術0分」責怪馬匹　官方反擊：表現不好自己負責

記者吳美依／綜合報導

東奧女子現代五項6日登場，在36名選手中，6人因搭檔馬匹不配合，導致馬術項目成績掛0，也引發官方選馬缺失的抨擊。國際現代五項總會（UIPM）主席舒爾曼（Dr. Klaus Schormann）回應，參賽馬兒非常優秀，而運動員應該要為自己的糟糕表現負責。

▲東奧日本選手朝長夏美在6日的女子現代五項賽事摔下馬背。（圖／達志影像／美聯社）

在6日的賽場上，一些人從馬背摔下，一些人無法讓馬兒遵照指示跳躍障礙物，德國選手史勒（Annika Schleu）原本被看好奪金，搭檔馬匹聖男孩（Saint Boy）卻不願跳躍、拒絕往前走，導致她的馬術項目0分，當場爆哭。

▲德國選手史勒（Annika Schleu）原本是奪金熱門人選，未料馬術成績掛零，最後只獲得第31名。（圖／路透）



舒爾曼表示，選馬過程沒有任何疏忽或過錯，馬匹也不該為了那一系列事故負責，「我必須告訴那些不太了解這項運動的人，賽場上的設施與馬匹都具有極高品質，也許發生一些事件，讓你們認為沒有那麼好，但我要告訴你們，這些馬匹絕對棒極了」。

舒爾曼透露，選手在賽前已經做了充分準備與測試，因此「沒有理由抱怨」，「如果運動員在比賽某些部份沒有成功，原因都出在自己身上」。他認為，該組織沒有任何一個人或動物應該受到責怪，「這裡的一切都超級棒」。

個人現代五項比賽包含馬術、擊劍、射擊、賽跑和游泳，為了公平起見，選手在馬術項目中不得自備馬匹，而是在賽前20分鐘隨機分配搭檔，也因此必須快速與陌生馬兒建立感情與信任關係。

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