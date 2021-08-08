不是重播3次！麟洋配「飛撲救球神技」被翻出　網跪：拿金牌不意外

記者黃可昀／綜合報導

我國選手李洋、王齊麟在東奧男雙羽球奪得金牌，使得「麟洋配」成為近期討論度最高的關鍵字。世界羽球聯盟 （Badminton World Federation）先前貼出李洋、王齊麟2019年世界錦標賽的表現，當時驚人球技就已經引發關注，如今片段再度被翻出，網友都看得大呼過癮。

世界羽球聯盟去年在粉專貼出「麟洋配」2019年世界錦標賽的畫面，雙方打得節奏緊湊相當激烈，羽球一來一往快到眼睛來不及看，對方多次使出迅雷不及掩耳的殺球，站在前方的李洋反應敏捷，眼看著羽球被對手猛力回擊即將落地，李洋一個箭步趴在地上救球，且短短17秒內「三度」趴地都救球成功，超強防守幾乎無懈可擊。

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▲麟洋配為台灣帶回首面羽球男雙金牌。（圖／達志影像／美聯社）



光從短短的十幾秒片段，就能看出李洋與王齊麟默契絕佳，兩人進攻與防守都配合得相當順暢，得分後還笑著對彼此比出讚的手勢，超精彩對戰吸引破7萬人朝聖按讚，尤其是李洋三度趴地救球的表現讓人印象深刻。

麟洋配東奧奪金後，這段影片再度被粉絲翻出來，網友紛紛留言，「看完這個覺得拿金牌完全不意外」、「跟鬼一樣」、「我還以為是重播，原來真的撲三次」、「他怎麼可以這麼快爬起來又撲出去」、「這個反應會不會太強了....」、「完全沒有在猶豫的就直接撲下去超猛！！」、「這反應真不愧是世界冠軍啊…」。

▼李洋飛撲救球的畫面引發討論。（圖／翻攝自世界羽球聯盟FB）

