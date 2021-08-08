美韓軍演不停辦！規模縮減估「兵力比3月更少」　北韓仍氣得跳腳

▲受疫情影響，今年美韓聯合軍演2次規模大幅縮減。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年下半季的美韓聯合軍演預計將於16日起正式實施，為求因應新冠防疫，雙方協議將會縮減韓國軍隊、駐韓美軍與美國增援軍的參與人員規模，預估規模還會比3月時的上半季聯合軍演還要小，屆時將會依照過往慣例透過直通電話，向北韓（朝鮮）與聯合國軍司令部通報。不過，北韓當局仍一再敦促，美韓應停止軍演。

根據《韓聯社》報導，考量到南韓新冠疫情持續擴散、加上變種病毒Delta來勢洶洶，因此美韓雙方已協議縮減參與人員規模，不過在聯合軍演的防禦（第1部）、反擊（第2部）等訓練行程安排上，則不再調整變動。

報導指出，美韓兩國預計10至13日先進行危機管理參謀訓練，做為事前練習的一環，直到16至26日才是今年下半季的正式聯合軍演，而上半季軍演時未實施的完全運用能力（FOC，完全作戰能力）之評估，在下半季軍演也決定延遲不辦，這將使文在寅政府欲從美方取得戰時指揮權歸還的計畫註定往後推遲。

對於美韓兩國仍決定不停辦下半季的聯合軍演，繼金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正1日發表談話後，北韓對外宣傳媒體《朝鮮新報》也在「守護和平是全民族無法阻擋的願望」為標題的報導中表示，「屢屢在南朝鮮（南韓）展開的、與外國勢力攜手合作的聯合軍演與增強武力的行為，將激化朝鮮半島（韓半島）的緊張情勢，是一項引發戰爭危機的危險行徑。」

中國外交部長王毅在東協地區論壇（ARF）外交長官會議時表示，美韓聯合軍演在現今情勢下的建設性層面有所不足，呼籲美國當局若是真心想與朝鮮（北韓）當局恢復對話，則應立即停止任何招致緊張情勢激化的一切手段。對此，北韓外務省昨（7）日在官網上貼出該段談話，呼籲美韓雙方停止軍演。

►美韓軍演不中斷！美國防部「沒收到南韓通知」：不會因金與正改變

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast