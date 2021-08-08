選手村成獵豔勝地！櫻花妹自爆「遭東奧選手狂搭訕」　嬌嗔：怕肌肉男

▲東京奧運選手村內可以看見許多對密會的情侶。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2020東京奧運即將於今（8）日在新冠疫情下圓滿閉幕，不過在此之際卻有當地女性工作人員爆料，在選手村散步時常會有外國選手上前主動搭訕，且互動十分熱烈，似乎想要讓女方獲得好感。另外，還有其他工作人員表示，其實軒選手村內時常可看到男女約會、牽手，甚至親密擁抱。

根據日媒《周刊郵報》，一名東奧的女性工作人員接受採訪，透露時常被來自南美洲的外國選手搭訕，不過最後卻委婉拒絕。她表示，「一開始外國選手來搭訕的時候，想說他是詢問要怎麼去哪邊、麻煩幫忙帶路，然而之後他們就會主動告訴我他們的電話號碼，甚至還會向我要個人的社群網站帳號。」

該名工作人員解釋，其實東奧並沒有明文規定禁止工作人員與選手有私下交流，因此很多工作人員都會與選手交換聯絡方式。她爆料，「晚上的選手村公園很熱鬧，有許多對情侶會在那牽手、擁抱、接吻，工作人員與外國選手之間的密會也十分常見。」

另一名被分配在舉重場館的20多歲女性工作人員表示，「我在帶選手參觀場館的時候，有很多人會主動向我要臉書，但其實我不太擅長與肌肉男打交道，所以才拒絕他們。」

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