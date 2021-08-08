英國發現　疫苗可能無助防止Delta變異株傳播

▲英國發現，打疫苗可能無助防止Delta變異株傳播。（圖／路透）



中央社倫敦6日綜合外電報導

英格蘭公共衛生署（PHE）科學家表示，從早期跡象看來，已接種COVID-19疫苗者可能仍然會像未接種者一樣，輕易傳播Delta變異病毒。

PHE發表聲明說：「一些初步發現顯示，已接種疫苗的Delta變異株感染者，體內病毒量與未接種者相當，這可能關係到大家的傳染力，無論是否接種過疫苗皆是如此。然而這只是初期的探索分析，仍需進一步研究確認。」

上述研究結果與美國疾病管制暨預防中心（CDC）的發現一致。CDC上週警告，已接種疫苗者一旦感染Delta變異株，仍可能輕易傳染給別人。

目前全球主流病毒株就是具高度傳染力的Delta，使得疫情持續肆虐。這個大流行病已造成超過440萬人病故，包括英國死亡的13萬餘人。

研究證明，疫苗可有效預防Delta變異株引發的重症和死亡，接種2劑後效果尤佳，但關於接種疫苗者是否仍會將病毒傳染給他人，相關資料較少。

PHE指出，自7月19日起住院的Delta確診病例中，55.1%未接種疫苗，34.9%則接種了2劑COVID-19疫苗。

迄今近75%的英國民眾皆已接種2劑疫苗，PHE警告，「隨著越來越多人接種疫苗，醫院也會出現更高比例的已接種患者」。

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