決戰閉幕日！美中「奧運金牌榜」36：38　兩國奪金最後希望一次看

▲美國代表團在東京奧運的金牌數36面，在奧運倒數第二天還落後中國2面。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

東京奧運已經進入尾聲，雖然台灣選手參與的比賽項目都已經結束，不過還是有許多網友關注，美、中兩大體育強權，誰才是東奧金牌榜的最大贏家，截至8月7日為止，美國總共獲得36面金牌，中國獲得38面金牌，兩國在8日都還有比賽項目，勢必要比到閉幕日才能分出勝負。

▲中國在東京奧運重點奪金項目大多穩穩拿下。（圖／路透）



中國在東京奧運表現優異，首日就開張3金，重點奪金項目桌球、跳水、舉重幾乎都穩穩拿下，光是這三大項就斬獲18金，美國則在奧運首日寫下49年來首次0獎牌的尷尬紀錄，大金庫田徑項目的表現也不如預期僅獲得7金，與里約奧運13金相去甚遠。

▲女子拳擊（69-75kg）量級李倩，是中國在閉幕日最有望奪金的項目。（圖／路透）



中國在閉幕日剩下的比賽項目有男子馬拉松、女子拳擊（69-75kg）量級、場地自行車、韻律體操女子團體全能，其中比較有機會奪金的項目是女子拳擊。

▲美國閉幕日奪金最穩的項目則是女籃。（圖／達志影像／美聯社）



美國在閉幕日剩下的比賽項目有男子馬拉松、女籃、女排、男子拳擊（57-63kg）量級、男子拳擊（91kg+量級）、場地自行車，其中比較有望奪金的項目是女籃跟女排。

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