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奧運百米金牌營養師涉嫌「提升成績物質」　義大利最速男回應了

▲▼義大利選手賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利選手賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）前營養師捲入涉嫌使用「提升成績物質」事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

義大利「最速男」賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）在東京奧運取得男子100公尺、4X100公尺接力的雙料金牌，還以9秒80刷新歐洲最快紀錄，擊敗美國、牙買加等奪金大熱門，成為本屆奧運最大黑馬，現在卻爆出他的營養師涉嫌使用「提升成績物質」遭到調查，對此他也對國際媒體做出回應。

根據《路透社》報導，賈可布斯7日表示，在聽說營養師斯帕齊尼（Giacomo Spazzini）涉嫌使用「提升成績物質」遭到調查之後，就與他分道揚鑣。

▲▼義大利「最速男」賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs），也是男子4X100公尺的金牌得主。（圖／路透）

▲義大利「最速男」賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs），也是男子4X100公尺的金牌得主。（圖／路透）

賈可布斯強調，「老實說，這件事我沒有參與，因為我聽說這件事的第一刻起，就停止與他合作」。

賈可布斯說，「但我們並不擔心，事實上這個人只是捲入了一個『不是他的錯』的事件，他也沒被認為有罪，所以我們對這件事輕鬆看待」。

義大利媒體報導，斯帕齊尼在相關事件參與其中時，兩人在3月停止合作。

本周早些時候，義大利奧委會（CONI）猛烈抨擊媒體對賈可布斯在 100 米比賽中獲勝的意見，稱這些報導「令人尷尬和不愉快」。

▲▼義大利「最速男」賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs），將奪金的秘訣歸功於高科技跑鞋。（圖／路透）

▲義大利「最速男」賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs），將奪金的秘訣歸功於高科技跑鞋。（圖／路透）

雅各布斯表示，他和義大利隊在賽道上的成功歸功於努力訓練，他是幾位穿著具有「性能增強」碳纖維鞋底的新型跑鞋的知名運動員之一，讓他跑向金牌之路。

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