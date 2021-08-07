東京電車「沙拉油縱火」　連砍10人刀都斷了…網：差點重演京阿尼

記者王致凱／綜合報導

日本東京都世田谷區6日發生電車隨機砍人事件，造成10人受傷。36歲嫌犯對馬悠介被捕後供稱，他想要「大量殺人」，所以挑選停靠站較少的小田急線電車，避免乘客中途有機會逃走。

根據日本放送協會（NHK）報導，這起事件發生在6日晚間8時30分（台灣時間晚間7時30分）左右，一列小田急線電車行駛到世田谷區成城學園前站附近時，突然一名男子在車廂內持刀砍傷10名男女乘客，其中有一名20多歲女性大學生背部遭刺傷，傷勢嚴重。

調查發現，對馬悠介於神奈川縣川崎市搭上開往新宿方向的快速急行電車。對馬悠介向警方供稱，「我的目標是停靠站少的快速列車，讓乘客無法中途逃走」。對馬悠介還說，他看到幸福的人就想殺了他，「我想殺很多人」。

警方調閱車廂內監視器畫面發現，對馬悠介在砍傷乘客後，還曾在車廂內潑灑料理用沙拉油企圖縱火，不過因為無法點燃而作罷。目前東京都警視廳仍在調查更多案件細節。

根據警視廳的說法，對馬悠介先登上從前面數來第五節車廂，然後他直接移動到第四節車廂，從背後刺傷一名坐著的20多歲女大生，接著又連續砍傷多名乘客。據稱，對馬悠介一路從第四節車廂砍到第三節車廂，此時作案用的兇刀刀柄折斷，他當場丟掉刀子，然後拿出沙拉油到處潑灑，又取出打火機企圖縱火，不過無法引燃。

對馬悠介隨後往第二節車廂移動，此時列車緊急停車，有乘客打開車門緊急開關逃出車廂，而對馬悠介也趁亂下車，將一部智慧型手機丟給乘客，然後獨自逃走。

▼電車緊急停車，乘客從電車上疏散。（圖／路透）



據悉，除了作案用的料理刀、沙拉油和打火機以外，對馬悠介身上還藏有一把剪刀。他向警方供稱，剪刀是他用來「備用」的。

警方發現，對馬悠介在案發當天中午，就曾在新宿一間食品店企圖偷拿培根和其他食物，結果被女店員發現後報警。員警到場後，曾在對馬悠介身上發現一把美工刀，因此將他帶回警局製作筆錄，不過沒有將他拘留，而是允許他返回位於川崎市的住家。

當天晚上7時左右，對馬悠介攜帶一把料理刀，出發前往離家最近的京王讀賣樂園站，最終搭上電車犯案。對馬悠介向警方表示，「我對那名女店員趕到憤怒，開始想要殺人，不過那時候那間店已經關門了，但電車上還有很多人，我想殺很多的人。」

對馬悠介還說，他從電車逃走後，偷了一輛自行車逃亡，一直騎到杉並區一家便利商店前，覺得自己「累了，無法再殺人了」，所以決定放棄逃亡。

關於對馬悠介企圖以沙拉油縱火，日本網友紛紛在網路上留言說，幸好嫌犯是個笨蛋，不知道沙拉油很難被明火點燃，否則如果他當時拿的是汽油縱火，恐怕會重演當年京都動畫縱火慘案。

京都動畫縱火案發生在2019年7月18日，位於京都府京都市伏見區的京都動畫第一工作市發生縱火殺人事件，患有精神疾病的男性嫌犯青葉真司闖入工作是潑灑汽油縱火，導致36人死亡、35人受傷（包括兇手）悲劇。

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