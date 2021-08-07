亞馬遜超霸氣！豪擲5600萬鼓勵員工接種　打疫苗就能抽汽車現金

▲亞馬遜推出疫苗抽獎活動，鼓勵員工接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

為了鼓勵員工接種新冠疫苗，亞馬遜（Amazon）近期推出獎品總價值高達200萬美元（約新台幣5600萬元）的疫苗抽獎活動，讓接種了疫苗的一線員工參與抽獎，並有機會贏取汽車、渡假套餐或現金獎。亞馬遜聲稱，他們至今尚未強迫其員工接種疫苗，但已舉辦超過1000場疫苗接種活動，好讓員工方便接種疫苗。

據彭博社報導，全球最大的線上零售商亞馬遜至今仍不願強制要求旗下130萬名員工接種疫苗，不過他們改以推出疫苗抽獎活動「疫苗福利最大化」（Max Your Vax），只要一線員工能夠證明自己已接種新冠疫苗，就可以參加抽獎，並有機會贏取汽車、渡假套餐、現金獎等大獎。

▲亞馬遜也要求其員工在進入倉庫時必須戴口罩。（圖／路透）

亞馬遜為本次的抽獎活動提供了18個獎品，該公司估計這些獎品的總價值高達200萬美元，其中包含2份50萬美元（約新台幣1400萬元）的現金獎、6份10萬美元（約新台幣278萬元）現金獎、5輛汽車和5份渡假套餐獎。此前，亞馬遜也曾為已接種疫苗的員工提供高達80美元（約新台幣2225元）的補貼。

路透社指出，由於極具傳染力的Delta變種病毒已入侵美國，因此亞馬遜最近配合政府的防疫指引，祭出新規定要求所有員工自10月9日開始，無論是否已接種疫苗，都必須在進入倉庫時戴口罩。自5月底以來，亞馬遜允許已接種疫苗的員工工作時不戴口罩。此外，該公司也將員工居家辦公的時間延長至明年1月3日。

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