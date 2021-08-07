澳選手失控東奧之旅！不甩禁足令、跳破紙板床　回國班機爛醉鬧事

▲澳洲足球代表隊成員在回國班機上喝醉鬧事。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

國際奧委會7日證實，多名澳洲代表隊曲棍球選手違反選手村禁足令，擅自外出購買啤酒，目前已經針對涉及違規的選手進行處分，將隔離至回國。不僅如此，澳洲選手先前就曾經傳出多起脫序行為，七人制橄欖球選手在選手村內，集體破壞房內紙板床與牆壁，而男子足球隊員則是在回國的飛機上喝醉鬧事。

▲東京奧運選手村內有多名選手違反禁足令，擅自外出買酒。（圖／路透）



根據《日刊體育》報導，國際奧委會7日表示，有5名澳洲曲棍球代表隊選手6日違反選手村內防疫規定，擅自外出到便利商店購買2箱啤酒。據悉，有其他國家的選手也涉及此事。目前違規的澳洲選手已經遭受處分，必須一路隔離至離開日本。所幸這些選手的核酸檢測結果皆為陰性。

澳洲奧委會（AOC）於3日表示，部分選手在離開東奧選手村之前毀損房內物品。有消息稱，包含男子七人制橄欖球與划船隊都涉入其中，清潔人員被迫清理殘留的嘔吐物與髒亂。代表團團長證實，有些人弄壞紙板床，並在牆上打了一個洞，但這些選手已經道歉，所以不會針對個別運動員採取紀律處分。

▲澳洲選手退房後，被發現破壞房內紙板床。（圖／達志影像／美聯社）



東奧組委會表示，選手們離開選手村時，管理人員都會檢查房內的物品以及狀況，如果出現毀損情形，將通知各國奧委會並申請對應賠償。

除此之外，澳洲代表隊包含橄欖球、足球等9個運動項目的49名運動員搭乘日本航空的航班返回澳洲，卻發生酗酒、拒戴口罩、無視機組人員，以及一名運動員在機上廁所嘔吐等行為。

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