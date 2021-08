代表國家出賽卻難維持生計！　英選手「拍賣東奧紀念品」募資參賽

▲坎貝爾將東奧紀念品掛在eBay拍賣,以籌募參加英聯邦運動會的資金。(組圖/路透、翻攝自@TaylorLC1996推特)

記者葉睿涵/編譯

英國25歲鏈球選手坎貝爾(Taylor Campbell)6日透露,他將在東奧獲得的部分紀念品掛在電商平台eBay上拍賣,以籌募參加英聯邦運動會的資金。

據《每日郵報》報導,這位未能進入東奧決賽的英國選手,將刻有奧運五環的三星Galaxy S21和無線耳機放上eBay拍賣,為即將在2022年到來的大英國協運動會(Commonwealth Games)籌募資金。這些物品都是坎貝爾在參加東奧時獲得的紀念品,目前的最高出價為3030英鎊(約新台幣11萬7000元)。

To help fund my preparations into 2022 commonwealth Games I am selling my Olympic Games Limited Edition Samsung Galaxy S21 (256gb) + Galaxy Buds Pro + Olympic Buds Case on eBay check it out! https://t.co/UdYPztz7sC