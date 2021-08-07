馬匹耍賴不配合！　東奧奪金熱門「馬術0分」當場爆哭

Because I stay being messy. Here’s a thread of the full ride of Annika Schleu. It’s not pretty. pic.twitter.com/d4Tox8fEHN — frankie (@BannedFrankie13) August 7, 2021

記者吳美依／編譯

德國現代五項選手史勒（ Annika Schleu）被外界看好奪下本屆奧運金牌，未料6日賽程進行到「騎馬障礙超越賽」時，搭檔馬匹聖男孩（Saint Boy）卻不願跳躍、按照指示方向前進，最後甚至拒絕往前走。她在此項目成績掛0，傷心地淚灑現場，最後5項競賽總分數僅551，位居第31名。

▲史勒在馬術賽場哭泣。（圖／達志影像／美聯社）



現代五項是一種包含馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳的多項目運動，史勒在2012、2017年世界錦標賽都獲得接力賽金牌，因此成為本屆金牌熱門人選，她這次前2項比賽，也就是游泳與擊劍項目也表現優異，積分遠遠領先其他參賽者，沒想到卻仍落敗。

《美聯社》指出，現代五項其中一項特點是，運動員將被隨機分配馬匹，並且必須快速與馬兒建立感情。但是，聖男孩似乎沒有興趣跳過圍欄，最後甚至完全不願意再往前移動半步。

▲史勒因多次使用鞭子抽打聖男孩而遭批評。（圖／達志影像／美聯社）



史勒放棄讓馬兒往前走時，忍不住落淚，「我試過了，但牠就是不想走。我覺得這匹馬缺乏自信，但我盡力了」；此外，她還因為在場上多次使用鞭子抽打、試圖控制聖男孩，遭致廣泛批評。德國奧委會表示，現代五項的賽事策略應該改變，並且更加重視動物福祉與運動員公平競爭條件，「讓馬匹與騎士都受到保護」。

本屆東奧現代五項的36名選手中，一共6人的馬術成績0分，包括另一名也與聖男孩搭檔的俄羅斯選手古碧達琳娜（Gulnaz Gubaydullina）。最後，該項目由英國選手法蘭奇（Kate French ）奪得金牌。

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