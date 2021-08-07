　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

▲▼藍牙耳機,聽音樂。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲印度一名少年使用藍牙耳機時被炸死。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者吳美依／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）齋浦爾（Jaipur）發生一起可怕事件，15歲少年納加爾（Rakesh Nagar）戴著藍牙耳機，正在與友人通電話，正興致勃勃地聊到一半，無線裝置卻突然爆炸，他的雙耳都被炸爛，送醫急救後仍不治身亡。

根據《今日印度》等當地媒體報導，納加爾被炸傷後，當場失去意識，他被緊急送往附近的「西帝納維亞醫院」（Siddhivinayak Hospital），但由於傷勢過重，接受救治期間，被醫護人員宣告不治。

醫師朗德拉（Dr LN Rundla）指出，這名少年的雙耳都在爆炸中重傷，但最後死因應為傷勢引發的心臟驟停。他認為，「這可能是國內第一起類似案例」。儘管如此，當地媒體皆未提及藍牙耳機爆炸的確切原因。

事實上，印度已經不是首次發生類似事件。今年6月，中央邦28歲居民帕爾（Ram Sahil Pal）在路上撿到行動電源，未料一插入充電線立刻爆炸，導致他當場身亡。今年3月，北方邦12歲男孩莫努（Monu）使用充電器後，想要檢查電池蓄電程度，竟伸出舌頭舔了一下，也遭不幸炸死。

路上撿到「行動電源」！　他手機一插「瞬間炸爛」當場慘死

手機充電完「伸舌舔」電池！12歲小弟臉部秒炸爛　倒血泊慘死

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
鼻酸！BMW國道事故　「媽媽緊抱5歲女兒」噴飛雙亡
阿翔辣妻公開「真實年齡」！　全場沒人猜中
東奧棒球金牌戰「有台灣人」！　中職裁判擔任主審
快訊／頭身僅剩一層皮連著！　台中海邊驚見斷頭男屍
洪水沖斷「希望之橋」！3部落成孤島　區長喊話：請求直昇機支援
日本為何BNT提早交貨！　陳時中說完「這1句」苦笑
大S力挺小S「我不是台獨」？　罕見微博1舉動
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞馬遜超霸氣！豪擲5600萬鼓勵員工接種　打疫苗就能抽汽車現金

馬不配合猛倒退！選手賽場爆哭　教練「突揍一拳」遭撤銷奧運資格

澳選手失控東奧之旅！不甩禁足令、跳破紙板床　回國班機爛醉鬧事

藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

NASA徵才！在火星展開1年模擬任務　「超嚴格條件」曝光

美國男子被火車輾斃　哥哥、弟弟1星期後「同地點」也被撞死

代表國家出賽卻難維持生計！　英選手「拍賣東奧紀念品」募資參賽

名古屋市長就愛「癡漢咬」！啃女選手金牌前　還曾喇舌金神獸

馬匹耍賴不配合！　東奧奪金熱門「馬術0分」當場爆哭

加拿大足球首摘金！「國腳隊長」破世界紀錄：成史上進球最多球員

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

孕媽挺肚！產前10天1英里跑5:25 產後6個月闖奧運資格賽「破紀錄」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

文姿云曾因「蠍子踢」遇頻死險境！　揭奪牌辛酸：借錢去比賽

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

亞馬遜超霸氣！豪擲5600萬鼓勵員工接種　打疫苗就能抽汽車現金

馬不配合猛倒退！選手賽場爆哭　教練「突揍一拳」遭撤銷奧運資格

澳選手失控東奧之旅！不甩禁足令、跳破紙板床　回國班機爛醉鬧事

藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

NASA徵才！在火星展開1年模擬任務　「超嚴格條件」曝光

美國男子被火車輾斃　哥哥、弟弟1星期後「同地點」也被撞死

代表國家出賽卻難維持生計！　英選手「拍賣東奧紀念品」募資參賽

名古屋市長就愛「癡漢咬」！啃女選手金牌前　還曾喇舌金神獸

馬匹耍賴不配合！　東奧奪金熱門「馬術0分」當場爆哭

加拿大足球首摘金！「國腳隊長」破世界紀錄：成史上進球最多球員

雨勢趨緩但還沒全停！雨彈續灌「災情最多3地區」　明天仍有暴雨

本周我最毛／蒜頭想吃蛋黃低吼「阿母」　委屈臉伸舌偷舔

貓麻糬認真臉「緊黏萌妹」陪練烏克麗麗　媽笑翻：到底好不好聽？

淡水奶貓鑽車底！暖警「冒雨趴地」撈出　「警喵」上任啦

「花錢驗預售屋」家人狂轟浪費錢　過來人一致驗屋：多省下60萬

獨／溪水挾土石狂沖！高雄明霸克露橋瓦解　玉穗野溪溫泉恐重創

敲首安後因雨裁定比賽　董秉軒還好首安不用打2次

亞馬遜超霸氣！豪擲5600萬鼓勵員工接種　打疫苗就能抽汽車現金

迪麗熱巴超狂視角露白皙腿根電翻！「霸氣翹腳」POSE太迷人

勇消也鼻酸！BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

地表最強小國！東奧5人出賽贏3獎牌

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

金正恩患多重成人疾病　金正男好友：10年內恐下台

Google翻譯救了她！白俄女將靠它在日本找救星

加拿大奪牌王酸老師：謝謝你叫我別游泳

即／東京電車無差別砍人　9人傷

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

東京地鐵隨機砍傷9人　嫌犯逃進超商就逮：我累了

史上最強台灣隊　日媒：像在自家主場比賽

教練狂羞辱選手：真丟人　韓網炸鍋出征了！

好人理查縱火案　涉案兵痛恨海軍

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多熱門

相關新聞

疫情再起！蘋果第一間印度實體門市將延後開業

疫情再起！蘋果第一間印度實體門市將延後開業

根據外媒《印度快報》報導，蘋果因受到疫情影響，延後在印度孟買第一間實體門市開業時間。

陸拒收1千個貨櫃印度蝦　指驗到新冠病毒

陸拒收1千個貨櫃印度蝦　指驗到新冠病毒

9歲賤民女孩遭性侵殺害　村民上街抗議

9歲賤民女孩遭性侵殺害　村民上街抗議

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

讓小戴爆哭！辛度備戰奧運3個月不用手機

讓小戴爆哭！辛度備戰奧運3個月不用手機

關鍵字：

印度藍牙耳機

讀者迴響

熱門新聞

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

吳亦凡回加拿大恐遭「化學閹割」！

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面