藍牙耳機突爆炸！　15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

▲印度一名少年使用藍牙耳機時被炸死。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



記者吳美依／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）齋浦爾（Jaipur）發生一起可怕事件，15歲少年納加爾（Rakesh Nagar）戴著藍牙耳機，正在與友人通電話，正興致勃勃地聊到一半，無線裝置卻突然爆炸，他的雙耳都被炸爛，送醫急救後仍不治身亡。

根據《今日印度》等當地媒體報導，納加爾被炸傷後，當場失去意識，他被緊急送往附近的「西帝納維亞醫院」（Siddhivinayak Hospital），但由於傷勢過重，接受救治期間，被醫護人員宣告不治。

醫師朗德拉（Dr LN Rundla）指出，這名少年的雙耳都在爆炸中重傷，但最後死因應為傷勢引發的心臟驟停。他認為，「這可能是國內第一起類似案例」。儘管如此，當地媒體皆未提及藍牙耳機爆炸的確切原因。

事實上，印度已經不是首次發生類似事件。今年6月，中央邦28歲居民帕爾（Ram Sahil Pal）在路上撿到行動電源，未料一插入充電線立刻爆炸，導致他當場身亡。今年3月，北方邦12歲男孩莫努（Monu）使用充電器後，想要檢查電池蓄電程度，竟伸出舌頭舔了一下，也遭不幸炸死。

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