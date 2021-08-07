柬埔寨孤兒變身美國跳水選手！　他憑「同志父愛」闖入東奧決賽

▲本來是柬埔寨孤兒的溫德爾，在同志父親傑利的愛與支持下，成功代表美國跳水隊出征奧運，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國22歲跳水選手溫德爾在7日的東奧男子10公尺跳台決賽中排名第9，一圓他訓練跳水15年來想要走上奧運舞台的夢想。雖然溫德爾是美國選手，但他實際上是一名柬埔寨孤兒，過去曾因為營養不良而長得又瘦又小。不過在同志父親的愛與支持下，他終於能走上國際舞台，成為美國跳水隊的驕傲。

綜合外媒報導，來自柬埔寨西哈努克市（Sihanoukville）的溫德爾（Jordan Windle），在很小的時候就失去了父母，住在首都金邊（Phnom Penh）的一家孤兒院。當時只有1歲左右的他似乎被世界遺忘在一個小角落中，又瘦又小，體重甚至只有16磅，但他的人生卻在他18個月大的時候發生了巨大的轉折。

美國同志男子傑利（Jerry Windle）千里迢迢飛越半個地球，來到柬埔寨收養了年幼的溫德爾，並悉心照顧溫德爾，從此給了他一個溫暖的家。傑利爸爸在溫德爾7歲的時候，為他報名參加了一個水上夏令營，奧運金牌教練奧布萊恩（Ron O'Brien）也因此注意到了溫德爾的跳水天賦。

奧布萊恩告訴傑利，溫德爾是一個極有潛能的跳水選手，「他會成為全國冠軍，甚至有可能成為奧運國手」，溫德爾因此走上了他的選手之路。在奧布萊恩的栽培下，溫德爾在短短2年內就贏得了全國冠軍，並在隨後的幾個全國賽中共獲得了十幾個冠軍獎牌，還在今年的東京奧運會代表美國出賽。

溫德爾在出賽前的採訪中特別感謝養父傑利，「我非常感謝我的父親，要不是他喜歡看我跳水，我也不會這麼喜歡跳水，如果沒有他的愛與支持，我現在就不會出現在這裡。」

事實上，在傑利居住的佛州是不允許同性戀者收養小孩的，因此傑利與溫德爾過去一直生活得很困難，社會不斷對傑利施壓，溫德爾也因為種族的關係，加上他有個同性戀父親，小時候經常被欺負。不過在得到奧運門票後，溫德爾和傑利都向外界證明了，同性戀者也能養出身心健康孩子。

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