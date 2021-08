柬埔寨孤兒變身美國跳水選手！　他憑「同志父愛」闖入東奧決賽

▲本來是柬埔寨孤兒的溫德爾,在同志父親傑利的愛與支持下,成功代表美國跳水隊出征奧運,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國22歲跳水選手溫德爾在7日的東奧男子10公尺跳台決賽中排名第9,一圓他訓練跳水15年來想要走上奧運舞台的夢想。雖然溫德爾是美國選手,但他實際上是一名柬埔寨孤兒,過去曾因為營養不良而長得又瘦又小。不過在同志父親的愛與支持下,他終於能走上國際舞台,成為美國跳水隊的驕傲。

綜合外媒報導,來自柬埔寨西哈努克市(Sihanoukville)的溫德爾(Jordan Windle),在很小的時候就失去了父母,住在首都金邊(Phnom Penh)的一家孤兒院。當時只有1歲左右的他似乎被世界遺忘在一個小角落中,又瘦又小,體重甚至只有16磅,但他的人生卻在他18個月大的時候發生了巨大的轉折。

美國同志男子傑利(Jerry Windle)千里迢迢飛越半個地球,來到柬埔寨收養了年幼的溫德爾,並悉心照顧溫德爾,從此給了他一個溫暖的家。傑利爸爸在溫德爾7歲的時候,為他報名參加了一個水上夏令營,奧運金牌教練奧布萊恩(Ron O'Brien)也因此注意到了溫德爾的跳水天賦。

奧布萊恩告訴傑利,溫德爾是一個極有潛能的跳水選手,「他會成為全國冠軍,甚至有可能成為奧運國手」,溫德爾因此走上了他的選手之路。在奧布萊恩的栽培下,溫德爾在短短2年內就贏得了全國冠軍,並在隨後的幾個全國賽中共獲得了十幾個冠軍獎牌,還在今年的東京奧運會代表美國出賽。

Behind every success, there are is a support system cheering you on. @DiverJordan, 'Team Jordan' have a message for you. #StrongerTogether@TeamUSA | @USADiving | @fina1908 pic.twitter.com/78fctYCFpe