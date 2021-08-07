人生第3場馬拉松「奧運直接奪銅」　她兼2份工最愛扮火雞路跑

▲美國田徑選手賽德爾（Molly Seidel）6日在女子馬拉松奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國東奧田徑選手賽德爾（Molly Seidel）6日參加女子馬拉松奪銅，最令人難以置信的是，這是她此生第3次跑馬拉松，竟就獲得如此亮眼的成績。賽德爾近年飽受舊傷與飲食失調所苦，儘管平時兼職保姆與咖啡廳店員2份工作，仍全力克服難關、堅持鍛鍊，而她最喜歡的傳統活動就是家鄉威斯康辛州的「火雞路跑」（Turkey Trot）。

▲賽德爾大學就是優秀運動員。（圖／達志影像／美聯社）

綜合NPR、《紐約時報》報導，賽德爾以2小時27分46成績獲得銅牌，「我當下確實有些不知所措，然後開始哭了起來。這是我一生的夢想，也是成為運動員的意義」。她談到北海道的溼熱天氣時坦言，這對於運動員而言確實是一大考驗，「但就是我們訓練的目的」。

▲賽德爾近年飽受舊傷與飲食失調所苦，卻仍在熱愛的田徑場上發光發熱。（圖／翻攝Instagram帳號bygolly.molly）



賽德爾大學時期就是非常優秀的運動員，儘管近年飽受舊傷與飲食失調所苦，卻依然不氣餒，她每天早上訓練後，就會前往咖啡店工作幾小時，或者擔任保姆工作，晚一點又開始跑步鍛鍊，「我想要把觸角伸到沒有碰觸過的地方，然後好好探索一番。奧運每4年才舉辦一次，不妨試試」。

賽德爾人生第1場馬拉松是2020年2月的美國奧運選拔賽，並以2小時27分31秒的成績位居第二名，獲得參賽資格，人生第2場比賽是同年10月的倫敦馬拉松。她最愛的「火雞路跑」是家鄉感恩節傳統，參加者必須穿著火雞布偶裝跑步，「沒有什麼事情，比扮成火雞還打敗那些男孩更棒了」。

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