塔利班攻陷「首座省會」　阿富汗駐軍撤離後安全情勢惡化

▲阿富汗政府維安部隊正在巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社喀布爾6日綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）今天攻占了當地西南部一座省會，並在首都喀布爾殺害政府高階新聞官。隨著美國及其他外國部隊撤離，阿富汗安全局勢正逐漸惡化。

《路透社》報導，阿富汗西南部的寧羅茲省（Nimroz）警方發言人說，由於缺乏中央政府的支援，省會薩蘭吉（Zaranj）已落入塔利班之手；阿富汗政府軍與塔利班交戰，西方國家大多支持政府軍。自美國去年2月以撤軍阿富汗為條件與塔利班達成協議以來，薩蘭吉是第一座被塔利班攻陷的省會。

塔利班發言人在推特表示，旗下民兵已「徹底解放」寧羅茲省並控制了省長官邸、警察總部和其他政府建築。不過稍晚在南部率軍反攻的阿富汗高階將領沙達特（Sami Sadat）說，阿富汗空軍發動空襲，擊斃塔利班派在寧羅茲省的一名高官及其14名人馬。《路透社》尚無法確認此事是否屬實。

來自塔利班的消息人士說，塔利班正大肆慶祝，成功奪下薩蘭吉讓戰士們士氣大振；未具名的塔利班指揮官透露，薩蘭吉位於與伊朗的邊境上，有戰略重要性。此外，塔利班戰士在喀布爾殺害了政府媒體資訊中心主任梅納泊（Dawa Khan Menapal），這是為了削弱阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）勢力而引發的最新一起謀殺案。

▲隨著美國及其他外國部隊撤離，阿富汗安全局勢正逐漸惡化。（圖／路透）

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在華府向媒體表示，「他們（指塔利班）沒必要循這條路走下去。他們大可選擇把放在軍事活動上的精力投入到和平進程。」

2001年美國遭911恐攻後，以美軍為首的外國部隊發動反恐戰爭推翻塔利班政權，此後塔利班為重建嚴格的伊斯蘭政權不斷爭鬥，今年在美國等外國部隊陸續撤離後，更加緊攻打政府軍。塔利班分子近月占領了數十個地區和邊境關口，並猛攻數座省會，包括西部的赫拉特（Herat）和南部的坎達哈（Kandahar）。

聯合國的阿富汗事務特使里昂（Deborah Lyons）質疑塔利班先前對政治解決方案許下的承諾，她向聯合國安全理事會表示，這場戰爭已進入更血腥、更具毀滅性的階段，「令人聯想到近年的敘利亞，或是1990年代南斯拉夫解體時的塞拉耶佛（Sarajevo）」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia ）說，阿富汗陷入全面且曠日持久內戰「是一個嚴峻的現實」。美國資深外交官戴羅倫提斯（Jeffrey DeLaurentis）則疾呼塔利班停止進攻，應尋求政治解決方案，並保護阿富汗的基礎建設和人民。

▲阿富汗政府維安部隊正在巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

《華盛頓郵報》指出，拿下首座省會級的大城標誌塔利班攻勢的顯著提升；先前的戰鬥大多在鄉村地帶，但近期塔利班開始對部分大城加壓。

寧羅茲省省會薩蘭吉淪陷，出身當地的國會議員諾薩德（Gul Ahmad Noorzad）表示，政府軍大多未發一彈就將薩蘭吉拱手讓出，「政府軍就只是褪去軍服，然後越過邊境跑進伊朗」。在寧羅茲省的攻勢反映出塔利班開始著重於奪取阿富汗國境線的控制權。

國際危機組織（ICG）的阿富汗情勢專家華金斯（Andrew Watkins）表示，寧羅茲省固處偏遠且人口不算多，但因處在和伊朗、巴基斯坦交界而極具戰略價值，「這會讓總統甘尼政府受到重擊，因為政府的邊境財政收益轉入塔利班之手」。華金斯表示，事態發展顯示塔利班的整體戰場策略出現轉變，「可能塔利班覺得，整個與政府軍的戰事已近尾聲」。

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