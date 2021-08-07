名古屋市長就愛「癡漢咬」！啃女選手金牌前　還曾喇舌金神獸

▲名古屋市長被挖出，先前就曾經不遵守防疫規定。（圖／路透、名古屋市）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣名古屋市長河村隆之日前在會見20歲女子壘球隊選手後藤希友時，脫序拉下口罩咬了對方的東奧金牌，遭痛批無視防疫規則，且極度不尊重選手，事後河村雖然道歉但卻硬拗是「愛的表現」，再度被砲轟。如今就有日媒翻出，他早在4月參加一場活動時，就擅自脫下口罩「癡漢咬」活動中的神獸，非常不衛生。

根據《產經新聞》報導，河村隆之的白目行徑引發的風波持續延燒，就連網友都紛紛替後藤希友抱不平，甚至向東奧組委會喊話「幫她換一面金牌」。然而事實上，河村隆之早非第一次做出這樣的無腦行為，他4月9日出席名古屋城天守的開幕活動時，就曾經拉下口罩，張嘴對著神獸「金鯱」咬下去。然而由於「金鯱」尺寸太大，因此畫面看起來就像他在猛親「金鯱」一樣。

河村隆之當時不顧會場內還有大批與會人士，竟然無視防疫規定，直接把口罩拿下來，露出口鼻。據悉，所有民眾進場前都必須進行手部消毒，且規定只能觸碰「金鯱」的鼻頭，但河村卻用手抓住其他部位，張嘴癡漢咬，讓在場人士都看傻眼。

對於河村的失禮行為，後藤希友所屬的豐田汽車提出抗議稱，市長的行為非常不尊重運動員。而就連在柔道男子60公斤級項目中擊敗楊勇緯奪得金牌的日本選手高藤直壽都在推特發文直言，「我看了影片後，聽到非常清楚『喀』的一聲，選手們為了不讓金牌刮壞，都會非常小心且溫柔地對待，後藤選手沒有生氣心胸真的好寬大，如果是我一定會哭出來。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast