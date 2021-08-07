伊藤美誠打敗中國秘訣曝光　虎媽每晚耳邊洗腦！她抱怨：是魔鬼

▲伊藤美誠在東奧集滿「金、銀、銅」3面獎牌，還首次打敗中國，成為日本桌球界的新希望 。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本年僅20歲的桌球女將伊藤美誠，日前在混雙金牌戰中與搭檔水谷隼聯手擊敗中國後一炮而紅，同時也在東京奧運集滿「金、銀、銅」3面獎牌，成為日本桌球界的新希望。日媒認為，伊藤美誠有今日的成就跟從小就接受「虎媽」伊藤美乃莉嚴格的訓練有關。

綜合日經新聞等外媒報導，伊藤美誠的父母都是桌球選手，因此她很小就開始接觸到了桌球，甚至在2歲時就展現出驚人的桌球天賦。為了將女兒培育成下一代王牌選手，母親伊藤美乃莉在伊藤美誠很小的時候就退役，身兼嚴母與教練2個角色，為女兒量身打造「魔鬼訓練營」，親自磨練伊藤美誠的球技。

▲伊藤美誠自小就接受桌球訓練。（圖／達志影像／美聯社）

在伊藤美誠立志要走上桌球路後，她每天都被母親逼著進行地獄式訓練。在讀幼兒園的時候，伊藤美誠必須在上學前先進行上午訓練，中午回家吃飯午睡後，就必須從下午4點開始進行下午訓練到晚餐時間。如果當天的表現未能達到母親的期望，伊藤美誠就不能開飯，要繼續訓練下去，因此到晚上8、9點才吃晚餐幾乎是伊藤美誠的日常。

在吃完晚飯後，伊藤美誠還必須進行夜間訓練，有時深夜發現有技能沒練完，伊藤美乃莉甚至會將女兒叫醒，要求她完成「作業」。報導稱，伊藤美誠從4歲到10歲的7年間，每天的訓練時間長達7小時之多，即使感到疲累，她也只能躲到廁所打哈欠，否則就會換來母親的痛罵。母親嚴格的訓練讓年幼的伊藤美誠難以接受，以至於她後來在電視台的採訪中忍不住抱怨，「媽媽已經不能算是媽媽，我都想叫她魔鬼了」。

伊藤美誠長大後，伊藤美乃莉特別制定了「獎金表」，試圖以此刺激女兒進一步增強球技。除了金錢獎勵外，伊藤美乃莉也經常為女兒精神喊話。她會在伊藤美誠入睡後觀察女兒的睡眠狀態，當伊藤美誠進入淺眠模式時，她就會附在女兒的耳邊洗腦，「記住，只有你才能戰勝中國隊，你的目標就是要超越中國隊」。

在虎媽的「斯巴達式教育」下，伊藤美誠奪得了非常優秀的成績，她在2011年以10歲大的年紀拿下全日本乒乓球錦標賽的冠軍，刷新福原愛創下的最年輕冠軍紀錄，並在15歲的時候與福原愛、石川佳純一同出賽，榮獲團體賽銅牌。回顧自己目前的桌球生涯，伊藤美誠也曾在日本節目上含淚對母親表示感謝，因為沒有母親的嚴格訓練，她根本難以攀上世界巔峰。

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