東京電車隨機連砍10人！　仇女嫌稱：看到幸福的女人就想殺

▲嫌犯表示，自己當天偷竊被一名女店員發現報警，因此才會想要報復陌生女性。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本東京小田急線6日晚間發生隨機砍人案件，一共造成10人受傷。嫌犯行兇後隨即遭到逮捕，對於犯案動機，嫌犯竟表示，「從6年前開始，我只要看到女人很幸福就會想要殺了她。」另一方面，事發當天上午，嫌犯才被發現在一間商店內順手牽羊，企圖偷走刀子、料理用油。而警方在電車內也發現他隨身攜帶了打火機，不排除原先有蓄意縱火的打算。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》報導，現年36歲的嫌犯對馬悠介6日晚間趁著小田急線電車行經東京都世田谷區時，拿出預藏的刀子，突然砍向一名20歲的女性，企圖將其殺害，對方背部中刀，傷勢嚴重。隨後他持續持刀揮舞，攻擊旁人，包含重傷女子在內一共造成10人受傷。

警方接獲通報趕往現場後，立即將嫌犯制伏並逮捕。經警方訊問，嫌犯坦承犯行並稱，「我從6年前開始，遇到那些看起來很幸福的女人就想要殺了她們。」

事實上，對馬悠介6日中午才因為在一家商店內企圖偷竊刀具與料理用油，遭到店方報警，警方同時也前往調查，怎知當天晚間就發生隨機砍人事件。對馬向警方表示，「中午報警的那個店員是女的，所以我才臨時興起要殺女人的念頭。」他表示，「我就是想要殺很多人（犯案地點）才會選擇電車。」

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